去年只賺380億 國泰金董座向股東道歉了

國泰金控9日舉行股東會，董事長蔡宏圖開場白就向股東們道歉。他指出，去年在俄烏戰爭、聯準會快速升息下，對銀行、保險衝擊大，過去一年來雖然辛苦創造380億元的盈餘，「對股東先生女士們還是感到抱歉」，對此成果連自己都不滿意，但今年前五月比過去一年好多了，希望未來七個月經濟成長趨緩下，國泰金將盡最大努力經營，讓股東有比較滿意的成果。

蔡宏圖表示，國泰金控過去一年經營因為種種原因，成果不是令人非常滿意，去年初從地緣政治、俄烏戰爭開始，通貨膨脹升起、美國聯準會17度升息17碼，在在影響所有產業發展，而金融業對利率特別敏感，銀行、保險對於這麼快速的升息影響很大，尤其台美利差擴大下，國壽受影響最大。

不過，蔡宏圖指出，今年升息雖持續，但通膨已稍趨緩，希望經濟可以軟著陸，這樣才能有利經濟發展，今年前五月比過去一年好多了，希望未來七個月經濟成長趨緩的環境下，國泰金會盡最大努力經營，讓股東有比較滿意的成果。

國泰金去年稅後盈餘380.1億元，年減72％，累計每股稅後盈餘（EPS）2.58元，其中，子公司國泰人壽12月稅後淨損57億元，全年累計稅後盈餘341.7億元，年減69％。

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