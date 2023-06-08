金管會出招 防非法境外基金

澳豐基金爆雷、上萬投資人受害、損失達千億元。證期局主秘黃厚銘8日公布防制非法境外基金四項新措施，即新設置投資示警專區、加強與法務部合作查緝不法、研議提高檢舉獎金、請金融機構理專協助加強宣導。

其中最受注意的是檢舉獎金部分。黃厚銘表示，現行是依被檢舉人判刑結果，最高400萬元，金管會將提高檢舉獎金，並協調證券期貨周邊公會研議也設置檢舉獎金制度。

地下基金近二年日愈猖獗。黃厚銘指出，證期局統計顯示，民眾陳情投資詐騙移請刑事警察局參處案，去年就有636件、今年到4月底亦有172件，另外，陳情案件有違法具體事證移送檢調單位去年是215件，今年截至4月底有29件。

黃厚銘表示，金管會將研擬提高檢舉獎金。過去陳情人檢舉後，被檢舉人判刑確定後會視判決刑度給獎金，現行獎金最高是400萬元，據證期局統計，今年至6月8日執行發獎金的件數有11件、金額75萬元，單一最高獎金是25萬元（判決一年有期徒刑），去年有二件，金額各5萬元。

黃厚銘指出，若要領到400萬獎金，必須是被檢舉人被處1,000萬罰鍰、三年以上的徒刑才有，而像此次澳豐基金涉案人員最高只被判處2.5年，屬於第二級距，首告就可以得到200萬元獎金。

金管會此次祭四大防制非法境外基金措施：第一項：新設置投資示警專區，公布經檢舉查證確屬未經核准基金名單，提醒民眾注意。第二項：加強與法務部合作查緝不法。金管會發現民眾檢舉非法境外基金時，如有具體事證，立即移送法務部調查局偵辦外，將於與法務部工作聯繫會議，共同追蹤移送案件辦理進度。

第三項：研議提高檢舉獎金，鼓勵民眾檢舉。有關查緝在台銷售的非法境外基金，更有賴於公私協力以早期發現不法。金管會擬提高檢舉獎金，並協調證券期貨周邊公會研議設置檢舉獎金制度，鼓勵民眾檢舉不法，利人利己。第四項：請金融機構理財專員第一線接觸客戶的同時，協助加強宣導。

黃厚銘也提醒，投資境外基金安心三步驟，一是選擇合法投信投顧公司與銷售機構，二為查詢是否為合法境外基金，三是找出符合自己風險承擔能力基金產品，自身權益才能獲得保障。

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