新光金改選將揭曉 改革派坐九望十

受市場矚目的新光金控股東會9日改選董監，新光金創辦人吳東進最在意的公司派，及以新光金董事洪士琪為代表的改革派正式對決，公司派雖在電子投票取得優勢，但改革派在委託書徵求大獲全勝，不止提前確定可拿到過半席次，更是「坐九望十」，有機會取得2/3席次。

在洪士琪8日近中午接受本報專訪釋出善意後，吳東進方面態度也軟化，在選前不再堅持協商席次，依照選票選出董事人選，讓公司繼續前進，這場經營權之爭可望和平落幕。

由於董總不會同時換人，新光金總經理吳欣儒可望在選後暫時留任。

新光金9日股東會將改選12席一般董事及三席獨立董事，經營權之爭從4月底開打至今，從受訪相互叫戰，到委託書徵求大戰，接著是說服外資法人的電子投票，8日大勢幾乎抵定，改革派確定可拿九席，若配票成功，甚至擁有拿下10席的能力。

集保8日下午正式公告電子投票結果，共有1.2萬名股東線上投票，電子投票表決權總數占已發行股數20.45％，絕大部分是外資與法人參加，有投董事票的約占總發行股數9.15％，公司派15席董事取得6.28％支持，若加計新光三越的兩席為6.3％支持，改革派15席則獲2.85％支持。

所有董事人選中，最高票為新壽獨董許永明獲得20億權數，一般董事候選人最高票則是元富證董事長陳俊宏獲19億權數，第二是新光銀董事長李增昌拿下13.8億權數，第三是吳東進次女、新光金總經理吳欣儒拿下11.8億權數，新壽董事長潘柏錚也拿下超過10億權數，顯示外資法人亦有支持現有經營團隊。

若以電子投票得票來看，一般董事中最高票的11席為公司派的提名人選、一席為新光三越提名，獨董部分，則是公司派二席、改革派一席，公司派除許永明外，還有元富證券獨董梁文菁獲12億權數，改革派則是勤敏會計師事務所主持會計師簡敏秋獲12.8億權數。

不過，若計入委託書徵求結果，戰況就可能完全翻轉。2日截止的委託書徵求結果，改革派取得20萬位股東、38％的委託書，而公司派只取得1.5萬位股東、3.8％的委託書。若計入雙方自有持股，改革派此次應算大勝。

洪士琪9日將出席新光金股東會全程監軍，吳東進亦會到場關心，但雙方都強調是大家庭，回歸共治，經營權更動亦算底定。

延伸閱讀

洪士琪：家族共治 不重蹈大同、泰山覆轍

吳東進：金控委託書定江山 盼僅此一例

股東會首秀 吳昕東：新保邁向綠色保全