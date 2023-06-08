國銀存款餘額衝破53兆 金管會點出3原因

台灣錢淹腳目！銀行局副局長童政彰8日公布最新國銀存款、放款統計，截至今年4月底止，國銀存款衝破53兆元、單月增加3,433億元，創今年來的單月新增高點，童政彰分析，4月存款增加3,433億元，主要是有三大來源，一是公營單位存款較多，二、民營企業則以壽險業及電子科技產業為主，因為資金調度款進來許多，三、是4月份政府普發現金存到個人活儲帳戶，也推升了存款餘額。

也因為存款飆太快、放款速度跟不上，存放比僅69.72％、維持在7成以下。對於存款增幅大於放款，童政彰解讀為「蓄財於民」，他認為主要是出口收入轉化為企業存款回來，他分析，過去單月存款本就以1千億至3千億的速度成長，且過去還曾有單月爆增7,000億元過，4月算是正常水準，而存放比跌破7成也不是歷史新低，至於放款，4月份也有回溫現象，民營企業授信開始轉增。

銀行局統計，今年4月單月，存款增加金額前三大銀行，分別為玉山增加721億、台新678億、土銀593億；今年前四月新增存款前三大則分別為：台新增1,614億、合庫增1,552億、中信增1,320億。

在放款部份，童政彰指出，受到產業鏈持續庫存調整，備料比較保守影響下，民營企業授信從去年11月以來是下降，1月雖有回升但是過年因素，而4月開始已轉為增加525億元，企業資金動能有回升。就用途別來看，銀行局統計顯示，4月份週轉金放款比上月增加317億元、不動產相關放款增加583億元、企業投資借款86億。

銀行局統計，4月單月放款前三大：中信1,108億、玉山251億、彰銀177億；今年前四月放款前三大則是合庫1,186億、中信990億、永豐928億元。

截至今年4月底止，國銀放款總餘額新台幣37兆1,717億元，較上月底增加1,017億元；逾期放款金額為594.98億元，較上月底增加26.23億元；逾期放款比率為0.16％，較上月增加0.01個百分點，與去年同期相同。

國銀4月獲利也強強滾。銀行局統計，本國銀行今年前四月稅前盈餘1,644億元、年增40.4％，再創史上同期新高紀錄，童政彰指出，最大貢獻主力是「股市匯率波動、金融資產評價、處份利益增加」。

據統計，今年前四月國銀獲利三支柱中，金融投資收益達780億元、年暴增2.5倍，利息淨收益1,974億元、年增僅7％，手續費收入686億元、年衰退0.3％，呈現投資收益成長力道攀升、但利息淨收益趨緩的態勢。

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