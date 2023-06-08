新光金電子投票出爐 公司派這4人票數最高

新光金電子投票結果今（8日）下午正式出爐，據集保公告的數據，獲得內外資法人權數最多的是元富證董事長陳俊宏，新光銀董事長李增昌、新光金總經理吳欣儒、新光人壽董事長潘柏錚也拿下超過10億權數，現有經營團隊獲較多支持。以票數來看內外資支持的15名董事人選，公司派占12席、改革派3席。不過，這未算入委託書徵求結果與自有持股，加計後改革派則可確定拿下2/3席。

就集保公布的電子投票結果，在扣除委託書予電子投票重複後的權數，公司派有4人拿到超過10億權數以上，陳俊宏拿下19億權數得票最高，其次是李增昌、吳欣儒、潘柏錚，公司派其餘董事，包含吳昕東、彭裕民、蔡雄繼、鄭詩議、方正培、邱立權、蘇哲生也拿下超過6億權數。新光三越部分，提出的賴慧敏有拿下6億權數以上。

在洪士琪為首的改革派部分，票數最高的是洪士琪5.79億權數，第二是前兆豐金副總林瑞雲5.62億權數，第三是魏寶生拿下4.89權數。

以此來看，內外資法人支持的15人董事團隊中，主要以公司派為主，公司派若加計新光三越提名，獲內外資法人支持的就有12人，改革派則僅有3人的票數可以納入15人董事成員中。不過，這還未計入委託書徵求結果與自有持股，因改革派委託書徵求高達38％，公司派僅3.8％，最終改革派獲勝的情況「大勢抵定」。

在獨董部分，就電子投票結果來看，兩名得票數最多的獨董，公司派、改革派各一，新壽獨董許永明拿下20.23億權數、勤敏會計師事務所主持會計師簡敏秋拿下12.85億權數。

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