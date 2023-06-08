新光金絕不像大同泰山 洪士琪透露結論

新光金控9日股東會改選董事，進入最後倒數。改革派代表、新光金控董事洪士琪8日主動受訪強調：「沒有兄弟之爭、不是股東吵架，我們依舊是大家族」，強調新光金不會像大同、泰山，選後依舊兩派爭戰、訴訟，洪士琪表示，9日新董事會產生後，一定會推動改革、「大開大闔」！

無論是雙方持股、委託書徵求及電子投票，都已告一段落，洪士琪表示「大勢已定」，他依舊十分有信心，股東會後將主導新光金董事會，推動改革，因此提前在股東會前一天受訪，即是要消彌外界對新光金將爭吵不休的「錯誤印象」。

洪士琪表示，之後就會面對新光人壽2026年接軌會計與監理新制的問題，董事會將討論增資等議案，至於新光金「經營團隊」、新光金控總經理吳欣儒職位是否要調整？洪士琪說：「目前無法回答，這應是由新董事會上任後去檢視、決定。」但洪士琪強調，改革的是新光金董事會，新光金經營團隊仍是值得信賴。

雖然新光金控創辦人吳東進方面掌握新光三越、新光醫院等持股，約是改革派持股的二倍，但改革派委託書徵求上，則取得公司派約10倍的量，加上法人電子投票多投給改革派的二席獨董，這次洪士琪方不僅可望取得過半席次，更可能逼近2/3防線。

但洪士琪強調，這只是「公司治理、經營理念不同」，過去新光集團亦曾多次發生經營理念之爭，例如新光纖維、新光紡織、新光三越等，最終有人出來主導後，其他人就是祝福、尊重，不會繼續吵下去，所以洪士琪說：「堅信新光不會成為泰山、大同」，即股東會後即告一段落，無論是員工、投資人、客戶都期待正向發展，亦不會辜負大家的期待。

至於吳東進未來的角色，洪士琪表示，他是家族第三代，這不是他能發言的部分、不能逾越自己的份際，但相信大家是大家族，自然有相處的方式，同時洪士琪說自己的個性就是「尊重、有事就詢問」，未來對吳東進亦是以往的相處模式，也盼望吳東進「就讓新經營團隊試試看」。

洪士琪再三強調，大事底定後就是「往前衝」，新光金一定會往前走、一定會更好，不會有人為了反對而反對，畢竟所有人都是來自吳、洪、林的三大創始家族，大家與經營團隊都彼此熟識，他說：「我不是外人，就是改革董事會，讓新團隊進來、氣氛更活潑！」

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