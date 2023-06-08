獨》新光金之爭明攤牌 吳東進獨子這樣說

新光金控經營權之爭明日攤牌，新光金創辦人吳東進長子吳昕東今（8）日在新光保全董事會時坦言，新保有投資新光金，長期以來都是持穩定配股配息態度，以前金融產業其實還不錯，但這幾年「確實沒有那麼風光」，不過會考量業務往來，保留既有轉投資股份，也希望（新光金）股價能夠再起來。

新光金明日將舉行股東會，經營權之爭浮上台面，現年40歲的吳昕東，排行老三，上頭有兩個姐姐，是新光金創辦人吳東進獨子，去年起更以新誠投資的董事代表，出任新光金董事，被視為吳東進加速新光第三代的接班安排。

吳昕東去年起接任新光保全董事長，這也是吳東進創辦的公司，頗有接棒父親的象徵意義。對於小股東質疑新保轉投資新光金效益不彰，吳昕東表示，公司大部分轉投資都是穩定配股配息，以前金融產業其實環境還不錯，連國外都來投資，但國家政策也好、兩岸關係也好，金融沒有像以前這麼風光。

吳昕東表示，考量整體環境，這幾年沒有再加碼這方面（新光金），但因雙方還是會有業務上的往來，就保留既有股份，也「希望以後股票可以再起來」。不過因為今年轉投資的新光三越可以配2元股利，應能補足新光金沒有配股配息的這部分。

（中時 黃琮淵）

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