凱基銀行 奪The Asset大獎

凱基銀行秉持「以顧客為中心」的理念，積極推動數位創新，運用AI、大數據，打造安全的刷卡及支付風險管理機制，優化客戶體驗流程，再獲國際專業機構認可！由國際性權威金融媒體《財資雜誌》（The Asset）舉辦之「2023 The Asset Triple A Digital Awards」年度數位獎項，凱基銀行自眾多優秀參賽者中脫穎而出，以盜刷預防系統榮獲「最佳風險管理專案」大獎，為此獎項中唯一獲獎的金融機構。

近年電商購物浪潮興起，加上疫情加速實體消費行為轉為線上，根據經濟部統計處及聯合信用卡中心的統計資料顯示，2021年臺灣零售電商銷售量相較於疫情前成長約42％。

其中盜刷通報金額亦高達台幣18億元，亦較前一年成長約1倍，凱基銀行當時亦觀察到超過95％的盜刷來自未經持卡人授權的「非面對面交易」，愈來愈多顧客遭受跨境非實體盜刷的攻擊。絕大多數被盜刷的顧客在第一時間不僅感到驚恐，後續也因為暫時無法刷卡消費、換發新卡、重新設定代扣繳帶來諸多不便，更對刷卡的安全性產生疑慮及擔憂。

凱基銀行秉持「以顧客為中心」的理念，在發現國際盜刷趨勢及顧客痛點後，即運用科技的力量解決問題，於去年年領先同業，先後導入兩大國際發卡組織Visa及MasterCard的AI盜刷預防系統，為國內唯一導入雙AI偵測系統的發卡銀行。

盜刷預防系統自去年上線到今年4月為止，超過9成的境外盜刷交易被提前防堵，主動阻斷盜刷交易毛損失總金額累計超過新台幣1億元，且在全面導入雙AI盜刷偵測後，境外交易的核准率成長11.6％，解決顧客長期以來使用信用卡的痛點，並提升支付工具的安全性，大大降低持卡人刷卡時擔憂被盜刷的心理恐懼，保障顧客的用卡權益。

不僅獲得顧客正面回饋，也榮獲《財資雜誌》（The Asset）2023「最佳風險管理專案」及Visa「2022最佳風險防範工具應用獎」的肯定。