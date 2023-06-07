華銀、王道銀等國銀 再祭美元優利定存搶客

美元多頭見頂趨勢已現，但美國聯準會（Fed）升息何時告終仍存有變數，且市場預期年底前都不會降息，為因應利差持續擴大、擴大美元資金池，國銀持續推出美元優利定存，近期包括華南銀行、台新銀行都宣布最新專案利率，主流的六個月期定存，年息多落在4.5％上下。

聯準會去年起大幅升息，美元存款利率誘人，不少民眾滿手美元尋覓優利專案，即使市場預期美元多頭逐漸走向末波段，但近期國銀持續將原專案予以延長或續推全新專案，美元優存仍具競爭力，以各專案期限來看，至少在上半年前，民眾都可搶下美元高利率。

華銀繼2月後，本月再推出「新美利美元優匯定存專案」，三個月期年息達4.35％、六個月年息達4.6％，加上匯率讓分優惠，六個月期實質利率高達4.828％。台新銀本月也推出「美利階3外幣定存專案」，三個月期平均年息達4.7％；六個月期也高達4.55％。

市場主流專案多以三至六個月期為主，例如永豐銀行六個月期喊出年息4.75％；王道銀行六個月期也達4.68％；台北富邦銀行六個月期年息4.48％。外銀方面，滙豐銀行推出六個月最高年息5.2％，為目前市面上同天期最高；星展銀行六個月期也高達4.8％，優於本國銀行。

銀行美元優利定存搶客，也面臨資金去化需求。國銀主管指出，銀行資金去化方式包括投資、放款等，剩餘約1成至2成資金則作為貨幣市場拆借所用，也就是借款給金融同業。目前國銀美元放款利率大致上在6％以上，換言之，相較存款利率，銀行仍然有利可圖。

銀行主管提醒，民眾搶美元高利專案，要留意承作條件及注意事項，例如部分銀行年利率雖衝高，但常設有限定條件，例如「新客戶」或該行財富管理客戶，部分也訂有承作金額上限等。

另一方面，針對保守型客戶，台幣優存也不失是選項，國銀設計利息高、定存期別適中的台幣優利定存，例如京城銀行九個月期年息1.6％、王道銀六個月期也有1.5％。

但銀行主管認為，優利台幣定存雖利息誘人，在目前的通膨環境中，仍可能趕不上通膨速度，利息反而被通膨吃掉，希望有固定收益，也要審慎考慮是否要做此保守選擇。