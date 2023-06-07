獲利轉穩 兆豐金等3金控前5月賺逾百億

金控獲利轉穩，五家金控已公告前五月獲利，其中三家累計獲利已突破百億元，五家獲利年增率達47.48％，本月就至少有六家金控獲利百億元以上，確定可超越去年前五月僅有富邦金、國泰金、中信金及開發金四家獲利破百億元的成績。

已公告前五月獲利且破百億元金控公司，計有兆豐金、元大金、第一金三家，其中，兆豐前五月稅後純利163.91億元，創近十年新高，年增147.75％。第一金前五月稅後賺106.94億元，年增30.43％；元大金前五月稅後獲利100.85億元、年增近12％，其中元大銀行獲利年成長逾62％，成獲利新動能。

已公布獲利的五家金控，共有四家銀行子公司，前五月合計稅後賺近359億元，占五家金控獲利78％以上，顯示在升息趨勢下，加上換匯（SWAP）利得貢獻，銀行成金控今年獲利主要來源；五家金控有五家證券子公司，前五月獲利近79億元，貢獻度約17％，主要是先前台股交易量仍未顯著拉升，券商獲利第二季才漸入佳境。

前四月富邦金、中信金、兆豐金、國泰金獲利都已破百億元，5月增加第一金及元大金，其中第一銀行今年SWAP獲利豐厚，5月稅後賺20.82億元，前五月稅後逾102億元的獲利，推升金控獲利成長；兆豐金亦是因為兆豐銀行前五月稅後淨利155億元，獲利比去年同期倍增，今年前五月仍是以銀行子公司獲利成長較大，壽險子公司表現則多差強人意。