華爾街看好中國經濟 謝金河曝1趨勢擋不了

財信傳媒董事長謝金河今（7）日表示，1990年來，中國一直是華爾街投行的掏金聖地，直至去年底，幾乎所有投行都看好中國的經濟，尤其疫情解封後，大家都認為中國會是全球經濟唯一的救世主，但今年過一半情況好像不一樣；謝金河指出，星期五大陸將公布的5月CPI及PPI值得關注，他也預期，中國的經濟下行，可能是擋不了的趨勢。

謝金河在臉書上以「華爾街上的中國好聲音」為題，打臉華爾街對中國大陸經濟發展的觀點。謝金河表示，1990年來，中國一直是華爾街投行的掏金聖地，唱好中國經濟是核心本分，伴隨暢旺中國而來的，就是唱衰美國，其中又以吉姆·羅傑斯（Jim Rogers）最具代表性。

謝金河提到，羅傑斯從1990年代騎機車遊中國，從此成為中國大好友，且不改其志，最近又出來說，要把中國股票傳給兒子，並稱讚中國會是21世紀最成功的國家，羅傑斯也認為，美國債務危機會弄垮全世界，要大家迎接最糟糕的熊市，羅傑斯年年看壞美國股市，天天叫人放空美股，但美股走勢仍向上居多，且他一生只看對一次商品大多頭行情。

謝金河還點名「富爸爸與窮爸爸」的作者羅伯特．清崎（Robert Toru Kiyosaki）、微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）和近期低調來台的摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）等人；謝金河說，羅伯特．清崎一直看壞美國；比爾．蓋茲也是中國的大好友，他非常反對拜登制裁中國的晶片法案，他認為中國會擁有強大的晶片；而戴蒙曾經說摩根大通可能比中國共產黨活得更久，現在被迫認錯道歉，他去了一趟中國，表示要與中國一起成長，這次來台，他選擇低調再低調。

然而，謝金河質疑，就在去年底，所有投行幾乎全面看好中國經濟，尤其疫情解封後，大家都認為中國會是全球經濟唯一的救世主，大家一致看多港股，但今天快過一半，好像跟這些投行年初說的不太一樣。

謝金河指出，這兩年，翻多為空的有兩個代表性人物，一個是耶魯大學教授Steven Roach，另一個是橋水的Ray Darlio，他認為集權獨裁體制把人和錢都趕跑了；謝金河表示，這些天，大家都在看財新及中國國家統計局的製造業與非製造業的PMI，星期五公布的5月CPI及PPI更值得關注，謝金河認為，中國的經濟下行，可能是擋不了的趨勢！

（旺得富理財網 李澍）

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