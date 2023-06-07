金管會抓錯重點？專家曝P2P最大風險在這

因應imB假債權真吸金事件，金管會7日與P2P業者研擬自律規範。四年前就在推動P2P自律的鄉民貸執行長黃智康表示，金管會一直聚焦在平台借貸款項的金流處理，恐怕劃錯重點，其實真正風險是「債權餘額」，抓錯重點結果就是「好孩子長不大，壞孩子抓不到」，金管會即使用最高規格防堵金流弊端，也只解決千分之2的問題。

黃智康指出，所謂的「債權餘額」是指借貸完成撥款之後，借款人尚未還款的總金額。假設一家P2P每天媒合100萬借貸資金，投資人就要轉100萬給平台，再由平台轉給借款人，這就是金流作業。這樣一年200多個工作天就2億，再算上借款期限不止一年，在外累積的債權可能高達5億，與每日金流100萬比較起來，差距了500倍。

以往金管會認定P2P的風險在於金流，所以透過銀行公會制定了銀行與P2P業者的自律規範，銀行要求業者必須將金流交付信託或履約保證，否則就無法提供P2P營運所需的虛擬帳戶，但是銀行又不提供信託與履約保證給P2P，結果讓P2P業者無法取得虛擬帳號，金流款項辨識就出現問題，業務成長受限。這樣的作法，黃智康說，

分析對岸爆雷潮發生的原因，黃智康指出，P2P最核心的問題就在於「假標」，如果在外的5億債權根本是假的，信託與履約保證根本解決不了。對岸2015年就要求P2P資金進行託管，之後還是無法避免發生毀滅性的爆雷潮。先前imB也強調平台不碰錢，藉此取得投資人對金流的信任，還是有漏洞詐取25億。

對於金管會的會議，黃智康說，就議程看來，大部分問題還是圍繞在金流等周邊問題上，他指出，應該全面聚焦在核心問題也就是防堵假標，誰可以發起查核？誰來執行查核？如何查驗真偽？如何避免一案多賣？業者其實可以透過自律全面圍堵不肖業者發行假標，但是也希望政府能給予正規業者合理的發展空間。

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