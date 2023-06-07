獨》金管會、P2P溝通會 要查假標拆未爆彈

imB借貸平台假債權真吸金爆雷，金管會7日找P2P業者溝通座談。此次與會出席的7家P2P業者中有4家與台灣金融科技協會共同簽署了新版自律規範，並在金管會的溝通會中共同提交，由於P2P詐騙最怕假標，因此自律規範明文規定，會員平台必須允許讓三類人查核「借貸資訊」及相關的「交易金流」。可查核者包含「借貸案件的出借方（投資人）、自律聯盟組成的調查委員會、以及前二者委託的專業第三方（會計師、律師）」。

imB借貸平台詐騙案吸金25億、受害者眾多，金管會7日邀集經濟部、數發部、台灣金融科技協會、中華金融科技產業促進協會、銀行公會、鄉民金融科技、喬美國際網路、台灣聯合金融科技、關網資訊、逗派金融科技、亞太普惠金融科技等一同商討強化P2P自律對策。

據了解，好企貸、台灣資金交易所、鄉民貸、必可與台灣金融科技協會已共同簽署了新版自律規範。

P2P業者指出，4年前其實就有業者推動組公會、推出自律規範，但是先前業者籌組公會時，遇到當鋪公會有不同意見而受阻，無法確認重組公會就可以通過，此次會議中再次提出成立公會，但並未獲得共識，因此現階段先推自律聯盟。

P2P業者表示，由於P2P有很多不同形態，有的單純是借貸資訊仲介平台不保本保息，有的訴求有風險保護變相提供「保本保息」，有的更是線下債權轉為線上債權平台，還有期限錯配的平台，也就是債權七年被拆成一年、半年給投資人由平台保證贖回，業者認為風險不一，無法成立在同一公會。

在成立公會未達共識下，P2P業者認為先自組自律聯盟在過度期規範會員。聯盟的創始會員包括：鄉民貸、台灣資金交易所、Bznk必可、P2B好企貸、十萬伙集、iEstate土斯債權等六家平台。

在自律聯盟所提出的規範中，最重要的一點，是要求會員平台允許讓人查核借貸資訊以及相關的交易金流。可查核者包含借貸案件的出借方、自律聯盟、以及前二者委託的專業第三方。

業者分析，借款案件真偽是查驗的重點，但即使是真的借款案，所形成的債權也不能「一標多賣」，所以新版自律規範新增了「金流檢查」，除了查驗案件真偽之外，投資人也可以掌握「債權比例與金額」是否匹配，若有假債權或是超賣都將無所遁形。金流查驗甚至還可偵測不法，因為P2P的債權債務關係必須一對一對應，金流也必須有對應關係，如果交代不清楚就有可能是資金池的型態，涉及收受存款，而有違銀行法之虞。

對於以往金管會一直在意的金流處理部分，自律聯盟提出的規範採分級管理，依照代收付資金規模訂立不同控管制度，若不管大小全部用最高的規格交付信託和履約保證，結果銀行可能因平台量體太小而不想承做，然後P2P業者的金流就走進死胡同，所以期盼金管會在聚焦資金安全的同時也能兼顧業者成長。

自律聯盟表示，他們希望協助政府解決P2P可能有的弊端，不過P2P型態實在太多了，他們主要是網路借貸資訊中介業者，其他還有提供保證的、有風險備付的、也有債權轉讓的，其他型態該如何規範他們無權置喙，恐怕都需要由金管會進一步釐清並提出指導意見讓業者有所遵循。

在金管會與業者的溝通會議上，籌組網路借貸公會已經達成共識，對於業者先行自組聯盟落實自律的作為，金管會表示非常樂見，也認同P2P關鍵風險在於假標問題，至於困擾業者許久的金流信託履保的問題，金管會已經要求銀行公會重新研議分級管理的可能性。

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