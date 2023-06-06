中租控股 海外資訊公版上線

中租控股旗下子公司仲利成功（馬來西亞）全新資訊系統上線，已順利通過完整一個月營運周期的考驗。中租控股董事長陳鳳龍5日宣布，中租資訊系統公版，將陸續擴大推展，以支應未來10至15年的業務發展，並有利於加速新據點的設置。

陳鳳龍表示，近年來，中租積極推動數位轉型，運用數位科技往「數位流程優化」、「數據科學運用」與「數位平台產品」三方向進展，其中，資訊系統公版即是中租控股推動國際化發展的關鍵策略，在馬來西亞子公司成功導入的新資訊技術架構，也展現數位轉型的成果。

他說明，資訊系統公版推動成功，透過企業流程分析單位，重整業務流程與系統規格設計，再加上資訊單位與外部廠商合作建置開發，促成作業與管理流程系統化與數位化，更提升工作效率與擴大效益。

陳鳳龍進一步指出，該資訊系統是透過共同的系統、共享資源，並因應市場在地化與產品差異化的需求，做到同中存異，2024年底前，中租控股將完成柬埔寨、菲律賓與印尼等地子公司的資訊系統更新，未來並持續開展至台灣、中國大陸等全區域，以及消費金融、企業金融兼具的全產品為中長期目標。

中租迪和技術長曾裕益表示，為了讓資訊系統公版順利上線，自2021年底，依過程階段與個別系統模組，分階段執行15個月的測試驗收與作業演練等，以確保新舊系統上千萬筆帳務完整轉換。曾裕益解釋，中租控股資訊系統公版，模組架構分為兩方向，一是基礎通用的業務流程，另一是多元化的產品服務項目。end-to-end（端對端），從產品、業務進件、審查系統、核心系統、到收撥款核銷，至最終端的財會系統等，導入新資訊技術架構，運用參數化、模組化，提升作業處理的能力與效率，增加彈性設計，也降低營運管理成本。

中租控股說，資訊系統公版設計，自動化與簡化作業流程，提升作業處理效率，提供全面性管理功能，有效率提升運作效益，且融合各國家市場與全產品操作功能，以支援業務拓展，快速運用於新產品，複製導入至海外新據點，以全力支應公司10至15年的發展。