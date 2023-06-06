三原因 消費者分期抗通膨

台灣消費物價漲不停，改變民眾的金融使用與消費習慣。萬事達卡組織調查發現，有越來越多民眾有意願運用分期付款，以降低消費負擔，並同時保有現金流的彈性，也有超過四成有意願使用分期付款服務的消費者，偏好選擇7個月以上的分期方案。

萬事達卡調查發現，七成五的消費者認為分期付款服務具有吸引力，且目前已有六成消費者曾使用分期付款服務。民眾最偏好的分期期數依序為「4～6個月」、「7～12個月」、「2～3個月」。

消費者考量是否使用分期付款服務的三大主因，包括「是否有優惠折扣」、「可否選擇分期期數」和「無論金額大小皆可分期」，調查亦發現，更有42％未來有意願使用分期付款服務的消費者，偏好選擇7個月以上的分期方案，顯示消費者無論消費金額大小，都開始希望透過分期付款管理現金流，讓消費理財行為更彈性。

民眾金融使用和消費行為的改變，與台灣大環境變化有直接關係。行政院主計總處最新消費者物價指數（CPI）指出，4月份消費者外食費年增率飆至4.41％，已連續22個月上漲。調查單位指出，在台灣重要民生物資消費者物價指數（CPI）漲幅創下14年新高下，也同時影響民眾的消費選擇。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，民眾面對日常飲食開銷節節攀升，持卡人開始精打細算，學會善用信用卡提供的權益與服務來降低花費。以疫情期間快速成長的美食外送服務為例，71％消費者已習慣使用美食外送服務，而其中有67％消費者在訂餐時會使用優惠碼、更有13％消費者只在有優惠時才會叫美食外送。

此外，有65％消費者期望信用卡擁有餐飲相關優惠，在所有信用卡優惠類別中高居首位。其中，民眾最希望享有的餐飲優惠包含「餐廳飲食折扣」、「餐點買一送一」和「免外送費優惠」。該調查數據同時顯示，有22％的消費者追求快速且經濟的用餐體驗，最希望獲得速食類優惠；而18％的人則喜愛享受精緻餐飲（fine dining）的折扣，尋求高CP值的美食饗宴。

值得注意的是，儘管民眾因物價上揚而精打細算，仍會堅持永續消費，有37％民眾願意為了更永續的商品或服務而提高花費。