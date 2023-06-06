10年期公債得標利率 續降至1.17％

中央銀行6日代財政部標售300億元10年期公債，最高得標利率降至1.17％，較前一期4月標售的1.205％下滑3.5個基本點（1個基本點是0.01個百分點）。券商主管表示，雖然3月央行再升息半碼（0.125個百分點），但近兩期10年新券得標利率都未反映升息，反而是不升反降，應是利空出盡，金融業者對利率風險趨於樂觀，積極進場搶標下，利率因而走低。

根據央行公布的10年期增額公債標售結果，吸引727.5億元資金搶標，投標倍數2.43倍，較上期2.69倍略下滑，介於長期平均2倍至2.5倍水準，最高得標利率則持續下滑至1.17％。

券商主管指出，美國聯準會（Fed）去年底開始放緩升息步伐，長期利率風險持續降溫，加上市場預期6月美國很可能暫停升息，金融業者對利率展望轉趨樂觀，近兩期反映在10年新券最高得標利率持續回落。

央行統計，本期銀行業搶下73.34％、或533.5億元籌碼，其次證券業標得20.33％、或147.9億元，票券業標得5.33％、或38.8億元，及保險業標得1％、或7.3億元。

券商主管分析，保險業向來以20年期以上的長期債券為主，加上去年以來美債評價減損，在債券操作相對保守，但相較上期保險業投標10年債掛零，本期已有部分業者投標；至於銀行業則升息衝擊較小，資金相對有餘裕，近兩期都有銀行不惜犧牲報酬率，壓低利率搶標，顯然很篤定美台6月都將不再升息。

市場普遍預估6月Fed很可能先跳過升息。但券商主管說，雖然金融業者都認為債券空頭陰霾漸散，但美國通膨慮緩降，但距離2％目標值仍有很大落差，7月是否再次升息仍有不確定性，市場消息面砸下不少，反映在本期投標倍數也略降至2.43倍，不如前期踴躍進場搶進公債。

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