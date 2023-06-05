陸股漲不漲 消費力道成關鍵

近期陸股再度進入盤整，預料下半年之後在整體經濟數據轉佳、風險偏好回升帶動下，市場將脫離震盪行情，重回成長軌道。法人表示，要判斷陸股未來漲勢，可持續追蹤消費成長力道。

據統計，國際資金今年以來持續流入陸股，買超金額超過250億美元，反倒對歐美股市均呈現明顯賣超。先機中國基金產品經理廖伯修表示，消費的復甦將是大陸市場未來重要的成長動力。5月的「五一長假」大陸迎來疫情過後的首個消費高峰，根據大陸文化和旅遊部數據顯示，假期期間，大陸國內旅遊人次突破2.7億人次，旅遊收入超過人民幣1,480億元，皆超越2019年疫情前水準。

對於大陸經濟前景，富達國際也認為，大陸經濟復甦仍需觀察失業率及可支配所得。大陸此次復甦主要為消費帶頭，尤其是「五一長假」出現爆發性的出遊潮，不論境內或境外旅遊都有所恢復，但製造業的復甦情形則相對停滯。如4月份公布的非製造業PMI為56.4，但製造業PMI還不到50，仍處於49.2。

富達國際認為，大陸疫後重新開放帶來的經濟增長若要維持動力，仍需基本面的支撐，因此會特別關注失業率以及可支配所得數據的表現。今年第一季底大陸青年失業率仍在近20％的高點，預期大陸官方為維持下一階段的復甦，政策目標調整為「促進經濟增長 」，正因官方期望維持經濟增長，預期其將保持寬鬆政策不變。

瀚亞中國A股基金經理人林庭樟則認為，大陸在解封之後，儘管經濟及產業數據仍疲弱，導致股市仍有所震盪，但最壞的時期已過，消費成長動能已浮現。由於大陸自2022年下半年起就積極釋出利多政策，拯救低迷的經濟水準，由於陸股前估值低、盤整打底已久，以滬深300指數評價來看，還在底部區未來可持續關注消費回暖的機會。

群益中國新機會基金經理人王柏強對陸股後市相對樂觀。他表示，雖然近期部份製造業受到全球需求偏弱影響，大陸4月官方製造業PMI回落到49.2，出口端持續受到全球景氣放緩所拖累，大陸本土消費復甦力度較強，大眾服務消費持續穩健復甦，政策也持續推動以促增長，都有助支持大陸經濟表現。