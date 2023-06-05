市場多空雜陳 多重資產基金因應

通膨放緩、主要央行升息幅度不如去年積極，加上企業財報報喜，近期市場投資氣氛好轉，也帶動風險性資產表現多數走揚。投信法人表示，美國聯準會（Fed）升息方向仍不確定，貨幣政策仍具不確定性，同時銀行信用緊縮與全球經濟放緩也仍需觀察，建議穩健型投資者不妨透過多重資產基金來因應，透過跨資產與跨區域的配置方式以減低單一市場投資風險，在機會與風險並存的環境中穩健因應。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，整體來看，全球主要市場的經濟表現尚屬穩定，美國方面，第一季經濟成長率1.1％表現不如預期，主要是因為民間投資減少與庫存降低所致，不過個人消費成長率從1％升至3.7％，勞動市場依舊強勁，故美國經濟軟著陸的較佳前景應可期待。歐洲方面，5月綜合PMI指數下滑至53.3，略低於預期的53.5，服務業價格壓力為隱憂。大陸方面則呈現復甦不均的狀態，不過先前受疫情壓制的可選消費，如服裝、珠寶等，復甦動力較強。

至於通膨壓力則維持回落趨勢，主要央行升息放緩，亦有助於風險偏好。從企業獲利來看，歐美多家企業財報表現優於預期，且提到「經濟衰退」字眼的次數較前一季明顯減少，下半年營運表現可望較上半年回溫。

後市來看，徐煒庠建議穩健型投資人不妨透過多重資產策略來因應，以平衡投資組合波動，股票方面以大型優質股相對看好，可持續留意長期趨勢佳與ROE高優質企業，產業如科技、非核心消費、醫療保健等，固定收益資產方面則可留意投資級債表現。

日盛台灣多重資產基金研究團隊表示，今年以來股市震盪走高，然觀察可轉債市場發行狀態相較去年仍具缺口，預期未來IPO市場仍有表現空間。此外，可轉債的平均得標價格也明顯回升。後續將持續以低價與低溢價率為主要策略，低價且接近面額的可轉債可在市場修正時出現下檔保護，低溢價率標的則提供市場上漲時較高市場參與可能。