完勝全球股市！醫療股買點到

樂觀市場情緒造成今年資金挪移至科技成長股，導致醫療股被錯殺，第一季相對大盤創下30年來最差年增表現，與大盤漲幅差距拉大至8％。不過，投信法人表示，從基本面來看，醫療股優異的報酬表現顛覆傳統生醫的刻板印象，不論股東權益報酬、資產報酬、營收成長率或投入資本報酬率皆完勝全球股市（MSCI世界指數）。

另一方面，醫療保健產業無論景氣好壞都屬於必要支出，不太受景氣影響，為長線核心資產配置重要的一環，目前正是逢低布局時機。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏指出，長線來看，肺炎疫情延續及高齡化時代來臨，全球生技產業需求持續攀升，預期未來三年美國、歐盟、日本、大陸等主要國家的每人醫療支出持續上升，最大動能除疫情外，還有高齡照護、預防醫療、智慧健康等需求攀升。

黃俊晏表示，全球醫療股20年來平均每個季度都是正報酬，上漲機率都超過5成，但年初至今醫療股表現仍落後歷史均值，季節性表現最差落在2月，3月開始好轉，預期第二季旺季持續至第三季。

市場調查經濟學家預期未來一年內美國衰退機率仍維持65％，代表未來景氣環境仍較為動盪，醫療股防禦特性將重獲青睞。

全球醫療指數本益比目前約18.7倍，與去年初的20倍相比仍然不算貴，醫療產業本益比今年來收縮對比大盤收縮約7％，創造逢低布局空間，考量財報表現正面，在股價與基本面短暫背離之後，可望迎來落後補漲買盤青睞。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，儘管新冠疫情流感化令疫苗股人氣回落，不過如阿茲海默症、類風濕性關節炎及肥胖等已是老年化人口增加、飲食生活改變下的現代人病症，同樣具題材效應拉抬。醫療保險、醫檢設備及藥局部分，市場需求相對穩健，且升息也有利於保費調升，是少數的升息受惠族群，後市同樣看好。

此外，觀察醫療保健指數之次產業，雖受惠疫情消散，民眾就醫量能逐漸正常化，帶動醫療材料需求提升評價面相對穩定，生技醫療產業不僅擁有較穩定的投資報酬，長期亦擁有極大的發展潛能，建議可適時布局相關產業，提升整體潛在收益。