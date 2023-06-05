股價淨值比低 金融股看多

公股金控研究部門統計，目前大盤股價淨值比為2.07倍，較金融保險股價淨值比1.37倍，仍差距0.7倍。由於美國聯準會5月升息後，最多6月再升息一次，就可能不會再升息，10年期公債殖利率有望回落，有利壽險淨值回升。

另根據過往經驗，在停止升息後，金融股會有一波向上漲幅，過往PBR差距約落在0.5～0.6倍，現在差距為0.7倍，在金融股的股價淨值比仍偏低下，短期金融股具上升空間。

公股金控評估，金融股中，今年面臨放款動能趨緩、利差難提升，但今年美國仍升息，所以外幣放款動能強勁，因此推薦外幣放款比例高的銀行或金控為主。

另外，根據利率風險，國泰金、富邦金等金控，為壽險中利率敏感度最高的，因此有望在美國開始有降息預期時，淨值大幅回升。而由於壽險之前受利率問題，股價經大幅修正，在停止升息後，預期壽險股回升幅度較大，因此目前以壽險為主金控優先於銀行金控。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈表示，儘管今年金融股股利政策幾家歡樂幾家愁，不過長期來看，金融股股價相對穩定，加上台灣金融監管體制完善，金融業營運風險低，整體而言仍可正向看待，亦可作為穩健存股的標的。

另一家法人指出，展望今年因景氣下行，財富管理需求預估將可呈小幅成長，而非財管手續費預期恢復成長態勢，整體手續費收入預期可呈個位數增長，比重相對較高的金控評估有較強動能。另外，目前10年期公債殖利率已較去年高點4.2％以上明顯回落，顯示出壽險業「最壞時機已過」。

整體來看，基本面已經度過最差情形，獲利今年逐步回穩，因此法人看好金融股的長多將啟動，投資人可多加留意。其中，壽險、銀行法人各有所好。

法人分析指出，去年台美利差擴大，銀行因去年底將資金轉作 SWAP(換匯交易)，利率走高、利差擴大時，SWAP收益大增，再加上升息效應延續，淨利收多數成長。今年銀行雖要留意景氣低迷，使銀行信用成本增加，影響資產品質，因此首要觀察違約風險較高、放款規模較大的海外資產品質走向。其中，看好銀行為主的金控，預計淨利差擴張至今年，且台美利差擴大，SWAP將持續推升獲利成長。