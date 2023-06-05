新光金法人電子投票 兩派平手

新光金控9日股東會即將董事改選，法人電子投票結果出爐，約有持股11％的內外資法人參與電子投票，其中公司派約獲52.5％的支持，險勝改革派的獲票率47.5％，但若加計徵求委託書及原先持股，估計改革派可占已表態股東的近68％，即配票成功，將有望拿到2/3董事席次。

公司派「大意失荊州」，在徵求委託書「慘敗」，以3.8％對上改革派徵得的38％，因此公司派目前約占已表態股東的32％左右，就是拿下五席董事的實力。

據消息人士透露，金管會希望新光金董事改選能儘快和平落幕，之後吳家兄弟消除歧見，兩大金控相互合作，朝金控壯大、金融穩定目標發展，金管會亦不排除作「和事佬」。

雖然新光金創辦人吳東進與台新金控董長吳東亮5日晚間有餐敘，據相關人士表示「氣氛融洽、雙方話家常」，即並未觸及經營權及股東會改選議題。

持股1.14％的新光金第二大外資股東挪威央行在網站上揭露投票結果，支持新光金公司派，「改革派」表示，尊重外資股東個別投票行為，但也強調外資常參考的ISS報告支持改革派理念。即ISS支持改革派提名二席獨董、亦支持公司派提名一席獨董。

在2日委託書徵求時間截止後，新光金公司派即知這次恐失去董事會過半數的主導權，因改革派徵得20萬名股東、約38％的持股數，加上新勝等家族投資公司的持股，恐至少已握有45％的戰力；公司派則持股較多，但只徵得3.8％的委託書，等於只控有18％左右的股份，期待6月6日中午前，有股東可取消委託，才可能有轉圜空間。

5日電子投票初步計算出來，外資有9％完成線上投票、內資法人基金則有2％，其中約52.5％繼續支持公司派，但亦有47.5％投給改革派，但由於此數據仍要複核，仍是可能有一些變化。

若以持股、委託書及電子投票初步推估，改革派不只有望取得八席、即過半席次，更可能一舉拿下十席，即2/3的董事席次，即可推動重度決議事項。