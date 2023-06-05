外資淨匯入歷年最優5月 法人點出3原因

看好台股後市，外資5月猛烈回頭。金管會5日公布外資5月單月淨匯入73.62億美元（約新台幣2,260億元），是歷年5月最大淨匯入量，也是史上單月淨匯入第四高，外資5月底累計淨匯入2,367.66億美元，存量亦創歷史新高，代表近新台幣7.27兆元外資留在台灣資本市場。

前五月外資累計淨匯入207.75億美元（約新台幣6,377億元），扭轉去年全年淨匯出135.64億美元，更是歷史同期最大淨匯入量，即外資以行動對台股投下信任票。

今年迄今才五個月，外資單月淨匯入量就已創下三個歷史紀錄，元月外資淨匯入75.56億美元，創史上單月第三高，在4月外資小幅淨匯入4.63億美元後，5月外資回頭，大量淨匯入73.62億美元，創史上單月第四大，前五月累計淨匯入破200億元，也創史上同期新高。

外資史上單月淨匯入紀錄，最高是去年11月的92.2億美元，接下來則是2005年12月的85.22億美元，第三高及第四高目前落在今年上半年，代表外資經歷去年淨匯出後，已逐漸恢復信心，今年火力全開。

法人分析，5月台股大漲999.78點、漲幅6.42％，加上外資5月買超上市台股1,761.81億元，顯現外資已重回台股，分析原因，可能是美國升息可望告一段落、台股科技股谷底大致落在第二季，下半年將迎來轉折點，加上台股AI鏈的完整聚落，都是外資先行卡位進場台股的主因。

證期局統計，前五月外資買超上市股票約3,330.49億元，但上櫃股票則賣超91.31億元，累計上市櫃股票仍買超3,239.18億元。

今年首季外資淨匯入138.76億美元（約合新台幣4,226億元），是2008年之後、近15年同期外資淨匯入新高，且超越去年外資淨匯出金額135.64億美元，4月淨匯出4.63億美元，5月淨匯入73.62億美元，累計存量達2,367.66億美元，維持2千億美元之上。

外資今年呈現淨匯入，主要有二大因素，一是美國相關經濟數據提振投資人信心，二是市場預期美國聯準會放慢升息腳步，帶動歐美及亞洲主要股市普遍上漲，也讓外資對風險性資產操作偏向正面，吸引外資資金流入。另外，AI鏈成台股今年救世主，近期輝達財報公佈更是全面引爆AI狂熱。

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