我外匯存底連七月刷新高 穩居全球第四

中央銀行5日公布5月底我國外匯存底金額為5,628.68億美元，連續七個月創歷史新高，較4月底增加17.52億美元。央行外匯局長蔡烱民表示，新台幣5月小貶0.03％，但5月孳息收入大增，使外匯存底持續增加，我外匯存底仍穩居全球第四。

蔡烱民指出，國際美元指數5月站上104，全月升值2.62％下，非美貨幣齊步走貶，日圓重貶4.28％、歐元貶值2.91％、人民幣貶值2.73％、澳幣貶值2.02％、英鎊貶值0.86％、加拿大幣貶值0.26％，而新台幣貶值0.03％，各幣別普遍貶值，影響外匯存底變動，但孳息收入大增，投資應用收益為主要影響。

觀察外資動向，蔡烱民指出，根據金管會統計，外資5月匯入73.62億美元，而央行統計是本金加計盈餘，扣掉20多億美元盈餘匯出，外資5月淨匯入約50億美元上下。他也提到，5月匯市大致平穩，全月狹幅整理、供需平衡，因此央行進場調節動作不大。

另觀察5月底外資持有國內股票及債券，按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共5,872億美元，約當外匯存底104％，較上月大增483億美元、月增8個百分點。蔡烱民說明，主要是台股半導體族群表現，外資買超股市，股票市值上漲加上匯入，帶動整體占比回升。

5月外資淨流入，但新台幣仍是貶值，蔡烱民則說，主要是國際收支部分影響，5月旅遊支出需求慢慢出來，國人出國外匯結購金額增加，且我國出口動能趨弱，淨出超金額較去年同期減少，反應外匯收入面呈現減少。

根據央行公布，台灣外匯存底餘額在主要國家仍居第四，第一是大陸至4月底的3兆2,048億美元，第二為日本至4月底1兆1,370億美元，瑞士至4月底8,197億美元居第三，印度至5月26日的5,209億美元排第五，其他包括香港至4月底4,093億美元、沙烏地阿拉伯至4月底4,045億美元，韓國至5月底3,968億美元。

至於6月美國升息動向，蔡烱民認為，市場普遍預期6月美國聯準會將暫停升息，部分聯準會官員發表鴿派談話，但也不是直接停止升息、而是暫停觀察，直到7月再看看；而市場對於聯準會升息方向早有反應，即使近期消息面多，但對於國際匯市應不會有太大影響。

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