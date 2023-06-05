吳東亮獲北醫名譽博士 吳東進到場支持

台新金董事長吳東亮今（5日）獲頒台北醫學大學名譽醫學博士學位，哥哥、新光金創辦人吳東進親自到場支持。新光金經營權之爭已進入最後階段，吳東進選擇在此刻親自出席支持弟弟，受到市場關注。吳東進說：「我們家有4個博士，東亮今天拿到博士學位，是我們家的光榮。」

新光金9日將舉行股東會改選董事，吳東進日前接受本報獨家專訪時「溫情呼籲」弟弟吳東亮，希望雙方能在股東會前坐下來和談，不要用選舉撕裂新光家族及企業，今天吳東進親自出席獲頒典禮支持弟弟，市場關注兩人是否今天有機會和談。

吳東進受訪表示：「東亮今天榮獲台北醫學大學榮譽博士學位，我們家有4個博士，一個是我爸爸（新光金創辦人吳火獅）在美國聖若望大學獲得榮譽商學博士，吳東昇獲得哈佛大學法學博士，我也在25年前獲得陽明醫學大學榮譽醫學博士，今年東亮拿到博士，是我們家的光榮，我們都很高興。」

吳東進受訪時也給予北醫畢業生祝福，他說，祝台北醫學大學畢業生能展翅高飛、畢業快樂，「有機會到新光醫院服務，我會更歡迎。」但對於經營權之爭議題，他則未多談。

新光吳家與北醫有深厚淵源，新光金創辦人吳火獅為台北醫學大學創院董事，1970年更是榮譽董事長，過去20年新光醫院曾捐上億元給北醫教研基金。這次吳東亮獲榮譽博士，吳東進非常高興，以他弟弟為榮，認為是家族的榮耀。

台北醫學大學今(5日)舉辦畢業典禮，並頒授名譽博士學位予台新金董事長吳東亮(右二)，北醫大董事長陳瑞杰(左一)、林建煌校長(左二)，右一為吳東亮夫人彭雪芬。圖／北醫提供

吳東亮獲榮譽博士 感謝大哥吳東進的「全力以赴」

新光金經營權之爭已進入最後階段，新光吳家兄弟今（5日）則展現出兄弟之情。台新金董事長吳東亮今獲頒台北醫學大學名譽醫學博士學位，大哥、新光金創辦人吳東進親自到場支持。吳東亮獲頒榮譽博士學位後，公開感念父親吳火獅與感謝大哥吳東進，吳東進在台下也舉著手機幫弟弟拍照，紀念下家族榮耀的一刻。

吳東亮在致詞時表示，感謝北醫的肯定，這份榮耀對他而言，就像是讓他繼承先父對醫療產業的支持，具有特別意義，「提及我父親，大家就想到新光吳火獅紀念醫院，是目前北部重要的醫學中心之一，先父1986年10月17日自日本返台第二天親自召開新光醫院會議，隔天就因為心臟病發辭世。」

吳東亮也公開感謝大哥吳東進，他說，父親過世後，新光醫院在家族成員及新光集團支持下營運，「當然最主要是我大哥吳東進，在他全力以赴、努力之下，才有今天的新光醫院，今天我大哥也在場。」

談到新光吳家與北醫的淵源，吳東亮表示，新光醫院開幕時父親在世，但說起來，台北醫學院反而才是父親一手幫忙催生的醫療機構，1959年父親應兩位名醫好友邀請，擔任北醫創校校董，也是唯一一位企業界背景的校董，他擔任7屆董事長達26年，1986年辭世才卸下。

1970年北醫陷入經營困境，吳東亮說，父親臨危授命擔任3年代理董事長，他任內以個人信用與財產向銀行擔保，推動附屬醫院新建工程，北醫附設醫院建設工程先後動土7次之多，可見當時北醫人多渴望擁有一座自己附設醫院的心情，直到1970年4月才真正第7次動土，可以說是突破萬難，1976年8月附設醫院開幕，北醫人終於擁有實習場地。如果當年沒有父親堅持，踏出重要一步，也就沒有機會造就這麼多人才，先父無私付出，相信對台灣醫學界發展有重大貢獻。

吳東亮感念父親，他說，1950年代要由民間力量創設醫學院非常難，父親後來也籌備新光醫院，起心動念是從小出身清寒，深知基層民眾缺乏醫療支援，也感念從小接受很多善心人資助，父親胸懷感恩的心，發願有朝一日當有能力時，理應回饋社會。

吳東亮也說，先父慈悲大愛、關懷基層的身教，深深影響了他。1991年政府開放新銀行設立，他設立台新銀行，當年他的出發點，就是父親生前一直想設立銀行，父親經常提到早年企業融資不容易，若能創立銀行，對台灣企業經濟發展將有相當幫助。

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