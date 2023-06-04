貸款、客服、防詐…銀行業AI應用廣

銀行業運用AI越來越多元，主要在四大面向，包含貸款、客服、身分識別、防詐等。隨銀行業積極運用AI，金管會下半年在公布新版金融科技發展方案時，預計將金融業使用AI訂出原則，供所有金融業依循。

目前銀行運用最廣泛的是貸款業務，以新光銀行來說，當民眾藉由google導入到銀行官網要申請信貸時，藉由AI機器人與客戶先初步互動，由機器人初步判斷是否符合核貸標準，若符合就可正式提出申請，較不符合者也會教導可以怎樣做，以提高核貸率，避免民眾填寫一堆資料後銀行還不核貸的困擾。該行導入AI後，信貸業務從過去一年約80億元，估計今年底可望提高到160億元。

永豐銀導入的「AI精準行銷模型」，避免客戶被不感興趣的溝通行為打擾，導入後在信貸撥款數上，每月撥貸金額估成長近7成，換匯交易金額也成長近3倍。

其次是在銀行客服上的應用，像國泰世華銀著名的智能客服「阿發」，採用新一代NLU（自然語言理解），允許客戶以更自然的方式輸入問題，不僅僅是搜索關鍵字，透過客服中心的數據設計多種服務情況，將許多通知的客戶場景導入「阿發」，減少客戶服務過程的中斷。例如過去信用卡帳單遲繳，銀行多是發送的通知簡訊，導入「阿發」後，客戶線上就能向「阿發」查詢最新帳單與完成繳費。

銀行也運用AI在加強身份辨識上，像是台新銀行運用臉部辨識技術，提供「刷臉提款」、「刷臉支付」的服務。國泰世華銀在人臉辨識上，以「臉部多點特徵值」 進行「直接辨識」技術，嚴格比對確保本人身分強化交易安全，保護資訊與交易安全。

AI也被銀行運用在防詐。如北富銀自行研發「AI智能防詐模型」，不用等到被害人去報案銀行才設定為警示帳戶，而是提前透過特徵找出可疑異常的帳戶，銀行內部就能先對可疑異常帳戶做控管，以攔阻詐騙。