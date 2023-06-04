AI理專將問世 理財結構翻轉

虛擬理專將於下半年問世。近年銀行積極將AI（人工智能）導入客戶服務中，除智能客服外，接下來也將運用在理財面上，民眾藉由與虛擬理專回答10個問題，就能在幾分鐘內產生出理財規劃報告書，勢必翻轉國內的理專生態。

銀行看準財富管理以外的中產階級、小資族，發展出虛擬理專，省去理專過去需耗費長期間製作理財報告書，但客戶僅下單少少錢還要看理專臉色的困擾。將率先於7月上線虛擬理專的新光銀行，其總經理李正國表示，據內部統計，扣除VIP客戶後，新光銀內部有約300萬客戶沒有理財，虛擬理專主要服務客群就是300萬名未理財的客戶。

李正國指出，虛擬理專與行員相互配合，行員會在旁引導客戶使用虛擬理專，不能干擾作答，客戶透過虛擬理專問答10個問題，最快3分鐘可產生免費的理財規劃報告書，報告書出爐後，客戶自行決定投資策略，沒有一定要跟理專買商品的壓力，但能帶動銀行整體績效提升。

未來理專會被AI取代嗎？國泰世華銀行認為，理財是高敏感性的服務，客戶需要理專，除理專的專業外，也牽涉到信賴關係與溫度，或許在專業面上，理專可以透過AI協助，但在關係維護與溫度上，則是AI難以取代的。

國泰世華銀行說，AI對理專應是輔助功能，單純「查詢」功能可透過AI，但客戶在做「決策」所依靠的則是心理，包含資產規模大小、市況變化、客戶需求，甚至是背後的家族情感，都可能影響進行資產配置的決策。例如在價格下跌或發生如俄烏戰爭資產劇烈變化時，AI難以安慰到投資人的心理。小額投資交易或許可透過AI，但高資產族、大額投資交易者，仍需要人與人之間的信賴與溫度，曾能做出決策。

台新銀行強調，AI目前無法取代理專，但會是理專最好助手。因為金融商品具備多樣性及複雜性，目前尚未有AI模型能夠處理到所有的情境，且由於財管客戶理財需求多元且複雜，會依客戶本身的理財目的、個人偏好、資產配置比重、風險承受度等因素而不同，AI目前廣泛發展的面向，大多是處理簡易或制式的金融需求，仍無法完全取代理專的功能。