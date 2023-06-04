亞洲非投資等級債 擁高殖利率

EPFR截至5月24日統計，過去一周包括投資級債與非投資級債迎來資金淨流入，其中亞洲非投資等級債單週則獲買超約1,000萬美元，過去一周全球政府債券跌幅較大，信用債則相對抗跌。

美國5月標普全球製造業PMI初值為48.5，不如市場預期的50，其中，製造業生產價格指數為2020年5月以來首次下滑，將有利於通膨降溫。高利率影響可望獲得紓緩之際，將有助於投資人對非投資等級債券市場信心。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊指出，近一個月因大陸非投資等級債走跌，拖累亞洲非投資等級債券指數表現，然其餘國家包括越南、印度債市則皆有0.73％、0.07％漲幅相對有撐。由於亞洲高評級及投資等級企業流動性與償債能力等數據仍顯堅實，亞洲非投等債違約最差狀況已過，有助亞洲非投資等級債市場後續表現。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊指出，越南經濟基本面強勁、持續擁有升評契機，可留意主權相關標的；印尼則是持續推動經濟復甦，煤礦及金屬等需求持續，可持續關注相關產業非投等債機會；整體而言，亞洲非投資等級債券相較於全球及美、歐非投資等級債具備較高殖利率，並且擁有低存續期間之特性，亞洲非投資等級債利差現為1021點，殖利率為12.84％，皆高於5年均值，評價便宜，可伺機關注亞洲非投等債投資機會。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示，美國通膨持續走緩，4月消費者物價指數（CPI）年增4.9％，略低於3月和預期的5％增幅，月比上漲0.4％，符合預期，是兩年來CPI首次低於5％，四月份的生產者物價指數PPI也降至2.3％，低於預期的2.5％與前期的2.7％。

尹晟龢指出，各項數據走緩，美國聯準會（Fed）對於後續升息更謹慎，Fed雖在5月連續第十次升息，將利率升1碼至5％至5.25％之間，創16年來新高，但市場預期Fed最遲在下半年暫停升息，一旦停止升息，將有利債市的反彈，尤其受惠成長動能相對佳、貨幣政策相對寬鬆的亞洲非投資等級債。