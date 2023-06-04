特別股回彈 息利雙收有看頭

美國地區銀行風波未見進一步蔓延，市場信心趨穩，轉回關注基本面，先前遭拋售的特別股也明顯回彈。法人表示，美國中小型銀行危機未擴散，加上聯準會升息態度較軟化，增添收益型資產於升息循環末期的投資吸引力，資金亦轉為流向特別股。

柏瑞投信4月「洞悉特別股」報告指出，聯準會升息接近尾聲，投資人對經濟陷入衰退疑慮增溫，使得美國公債殖利率回落，特別股指數的殖利率持續高檔震盪。美國勞動力市場維持穩健、服務業依然有韌性，部分抵銷製造業的疲軟，經濟學家近期維持對美國第二季經濟將微幅成長的看法，部分投資人也樂觀看待可望軟著陸。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲說明，先前金融市場已受到非經濟因素干擾而出現超跌，已逐步調升投資組合的利率敏感度到中性水準，短期內將維持目前中性的利率水準，以耐心等待通膨和緩及長天期利率走低的預期實現。

新光全球特別股收益基金經理人簡秀君分析，舉債上限壓抑美股表現，僅會造成股市短線震盪，隨白宮與共和黨談判代表5月27日達成原則性協議，好消息出籠，如果未來停止升息，特別股的高息特性，可望吸引資金挹注，讓特別股在風險報酬兼顧下，息利雙收優勢明顯。

簡秀君強調，ICE固定利率特別股指數截至5月19日止，最新殖利率已突破6％來到6.49％、創今年新高，高息吸引力加上不少全球特別股基金，透過主動管理將基金投組增設「可增益資產」部位，增加基金操作彈性，更容易將基本面前景佳的利基型資產，搭配擁有高殖利率的優質特別股一網打盡。

現階段正值美國有機會進入停止升息階段，根據歷史經驗推估，一旦美國停止升息，特別股的股價深具成長潛力，同時在固定收益商品中，全球特別股基金又兼具高息收益，成為息利雙收的穩健型資產，可說是今年掌握進可攻、退可守的優選。