金控Q1海內外投資額 創新高

金控投資走出評價減損陰霾。根據金管會最新統計，截至今年第一季底，整體金控在國內、外投資金額高達新台幣35.96兆元、創下史上新高；主要是受惠第一季股匯回穩，金控海內外投資提列評價或減損已明顯縮小58％。此外，加總金控整體海外曝險金額則來到25.21兆元，創下史上次高的曝險部位。

去年美聯準會（Fed）急速升息，造成債券殖利率大反彈、債券評價損失大增，再加上通膨、俄烏戰爭加劇股市波動，金控國內外投資在去年第三季開始，出現史上最大評價損失高達1.24兆元，8成以上是金控旗下壽險子公司投資的股票、債券造成的。

不過，今年全球股、債市逐步回穩，第一季金控海內外投資評價減損縮小來到2,697億元，單季減少3,659億元、縮小58％；相較於去年最慘時期的第三季，投資評價減損更明顯縮小78％。在今年第一季海內外投資評價減損的2,697億元中，有2,428億元是海外投資評價減損，比起去年底海外投資評價減損4,103億元，單季已縮小1,676億元，縮小幅度達41％。此外，今年首季也受惠於台股漲逾1成，金控國內投資評價減損只有270億元，相較起去年底評價減損2,253億元，也呈現大幅縮小88％。

截至第一季底，加總整體金控國內外投資金額來到35.96兆元，為史上新高；其中約55％是海外投資，據金管會統計，金控海外投資金額有19.58兆元，比起上季增加1,764億元，雖仍未達到去年第二季20兆元以上水位，但相較於去年同期（2022Q1）已增加1.34兆元。

不過，金控第一季投資金額加碼最多的部位還是在國內，單季國內投資增加3,461億元；壽險業因海外避險成本偏高影響，16家金控中有10家旗下有壽險子公司，普遍減少將新錢匯往海外投資，以避開高昂的避險成本。

若加計同業拆存、放款，整體金控第一季海外曝險金額為25.21兆元，為史上次高水準，比去年第一季1.93兆元、年增8.2％，單季增加843.6億元，以投資增加1,764億元為主要成長因素，放款則比上季減少573億元，顯示全球政經情勢不確定性高，金控對於海外放款多仍呈現觀望態度。