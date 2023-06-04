改革新光金 洪士琪：不與公司派協商

距新光金控6月9日股東會改選董事不到七天，改革派代表新光金控董事洪士琪主動受訪，強調不會與公司派協商，一定會走到股東會那天，改革新光金董事會，拉升新光金士氣。目前新光金股價低於每股淨值，相信未來新光金股價會逐步回穩、更至更高，回饋新光金股東。

洪士琪強調，新光金去年5月20日的董事會，討論研究與台新金控等金控的合併可能性，是因獨董有意見，因此對外公告，台新金看到後即主動來函，最後出具不具約束力的出價，但此案連董事會都沒有提案，所以「沒有開始就已經結束」，並沒有排入他的改革時間裡。

對於目前勝算如何？洪士琪說，無論是改革派的真實持股，委託書微求結果或外資投票結果，第一是作戰機密，第二是公司派才會先看到，甚至漫天的外資報告，他都是事後看報導才知道，只覺得現在「真的愈來愈亂」。但他強調，無論如何，就是繼續走到6月9日選完，大家和平收場。

至於吳東進呼籲吳東亮出面和談，洪士琪對此說：「這不就有金金分離的疑慮嗎？」認為現在把問題又移轉到兄弟之爭，卻沒有人理他這個改革派，「從頭到尾都是我，但我不會跟他們協商，我一定會堅持走到6月9日。」

洪士琪重申兩大點，一是推動改革是要改變新光金董事會結構，目前有問題的是董事會，不是新光金的經營團隊，他依舊審慎樂觀看待6月9日的結果，相信新光金士氣一定會馬上提振。二是無論過程及最後結果如何，他一定會堅持走到6月9日，且不會與公司派或其他大股東協商席次，大家就是看持股、股東的投票結果，決定最終席次。

洪士琪還說，新光金股價低於每股淨值，是不爭的事實，所以他要推動改革，拉升士氣與經營績效，相信未來股價就可慢慢回穩，甚至更高，「這就是拉升新光金的價值，為什麼有人要反對？」未來等新光金價值更高，之後再推動合併才有可能。

洪士琪並澄清了二件事。一是6月9日之後馬上就要面臨改革新光金，「這是很大的工程」，其次就是馬上要面對金管會要求新光人壽強化資本適足率（RBC）的增資，「這二件事，就起碼要搞半年以上」，他怎麼有時間談合併，「這是假議題」；第二，金控合併案一定會經正常合法程序，即審計委員會及董事會討論，且雙方都有外資股東，不是一個人就能決定價格或合併與否。

對於新光金改選，台新金近期一再重申，新光金改選是其內部問題，與台新金一點關係也沒有；至於兩金控是否續談合併，後續也應由新光金提出，台新在此部分「沒有任何的角色」。

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