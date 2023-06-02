好羨慕! 合庫銀再發員工酬勞2.031個月

合庫又送幸福！去年合庫為員工調薪4％，今年除每年例行考績晉薪，平均加薪幅度2.66％，在達成全年預算目標發放4.6個月績效獎金外，合庫表示，董事長雷仲達再為員工爭取加發0.2個月獎金，加上超盈餘獎金、員工酬勞等，111年度獎金合計達7.061個月。

合庫去年已連續三屆拿到1111人力銀行「幸福企業金獎」獎項，合庫金控連續八年獲證交所篩選納入台灣高薪100指數成分股，在去年15家上市金控的非擔任主管職務的全時員工薪資資訊調查中，代表基層員工福利的薪資中位數排名，合庫金控名列公股第一、全體第二，薪資中位數高達134.4萬元，代表有半數的基層員工年薪超過該數目、擁有百萬年薪。

除優渥的薪資待遇外，近年來合庫不斷推出各項員工福利，除定期舉辦未婚聯誼活動外，更提供優於勞基法令的安胎假、產假、產檢假、陪產檢及陪產假，以及最高15萬元的生育津貼補助，期盼員工在加入合庫後能安心工作進而結婚生子、成家立業。

合庫表示，因深知人才是企業最重要的資產，提供多面向員工福利，促進員工身心健康，維持勞資雙方和諧，營造多元幸福職場環境及良好的員工職涯發展規劃，將有助於企業攬才及留才，創造公司與員工共同成長的雙贏局面。

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