開發金深耕地方創生 建樂齡共融社會

開發金控致力實踐聯合國永續發展目標，結合集團志工力，以具體行動響應國發會地方創生計畫，累計至去年底，總志工時數較上一年成長75％，藉由一系列的志工計畫，深入地區支持社會企業，深耕地方價值，為偏鄉找回活力。

「地方創生」已成為城鄉發展的新趨勢，國發會預估台灣將於2025年進入超高齡社會，屆時每五人就有一位是65歲以上老人；但在已有超過100個偏鄉城鎮，高齡人口早已超越30％。開發金表示，面對人口過度集中大都市，及城鄉發展失衡等問題，該公司進一步以地方創生為志工活動主軸，積極回應地方創生的需求，連結社會企業的創新量能，協助地方建立可長可久的支持系統，協助地方創生永續發展。

開發金指出，該公司2021年起與伯拉罕共生照顧勞動合作社合作，協助位於台中市和平區大安溪沿線部落建立在地安老與共生照顧模式，去年開始結合集團的企業志工，為部落裡的長輩及身障青年搭建或修繕雞舍，以實際行動推動「友雞生活」計畫，支持部落長輩養雞賣蛋，達到經濟自主的目標。

透過伯拉罕團隊、食二糧社會企業，與開發金控的共同努力，目前部落每月雞蛋的產值，已經由3,000顆增加到超過1萬顆，「友雞生活」除了增加長輩的收入，獨居長輩更藉由雞隻的陪伴與養雞的成就感，重新找回自己的生命價值。

為建立地方創生多元模式，開發金志工也協助部落建立「部落美術館」，包括泰雅工坊、友雞故事館、及全齡香草菜園。志工們從大安溪畔徒手搬運300顆石頭到部落美術館建地，粉刷老舊的泰雅工坊與雞舍、清運雜草與大型雜物，將位於達觀部落的伯拉罕長照基地打造為部落長輩聚會交流與青銀共創的重要場域，成為台灣樂齡共生的標竿。

開發金志工同時深入台灣北、中、南鄉鎮，透過與地方創生團隊合作，深入地方參與社會服務。自公司高階主管至各級同仁皆積極響應，儘管因為疫情幾度暫停實體志工活動，但對於地方的服務熱忱卻未曾稍歇，集團志工以實際行動發揮社會影響力，建立共好共融社會。