國票金:升息近尾聲 今年是「復甦的一年」

國票金控31日舉行去年第四季法說會，由總經理蘇松輝主持。去年因急遽升息，使金融業資產減損，但國票金認為，今年情況改善，升息速度放緩，市場也出現第三季降息的預期，從股債市表現都可看出，今年將是「復甦的一年」。

國票金去年稅後純益12億8,798萬元、EPS為0.41元、每股淨值10.64元，由於採會計穩健保守原則，依金管會函示提列特別盈餘公積，董事會決議不分派股利。

國票金中斷連十三年發放股利，法人關注其原因。國票金說明，主要是OCI（其他綜合損益）項下淨值減損，因此要提列特別盈餘公積，導致配息能力受影響，但近期可以看到債券利率已下跌，使整體評價減損有縮小，若出現迴轉的利益，明年就有望分派股利。

對於獲利展望，國票金說明，去年獲利衰退主要有三原因，第一是美國強力升息，導致金融市場動盪，股債都受衝擊；第二是金融資產評價減損，相較前一年度的無處分利益入帳：第三是升息環境使資金成本節節上升，養券利益縮減，以及上市櫃日成交金額減少，經紀業務較去年同期衰退。

但國票金指出，鑑於近期美國銀行體系流動性壓力，主要子公司國際票券將持續強化債券資產品質與流動性安全，在美國聯準會與台灣央行升息步入尾聲之際，伺機回補置換優質債券，兼顧資產品質與提升收益率。國票金今年前2月稅後純益4.37億元，年成長五成以上，隨升息循環近尾聲，營運已「走出谷底」。

法人關注旗下純網銀營運，國票金表示，樂天國際銀行開業2年多，2月開戶數約15萬戶、存款規模達210億元、放款達18億元，存放比仍偏低，授信徵審流程也有優化，今年會積極衝刺放款業務，提高存放比，後續將加強其他業務投資。

國票金也提到，樂天銀今年1月16日已與街口支付建立存款帳戶連結扣款服務，2月15日起與街口支付展開貸款導流活動。今年會跟其他同業進行策略聯盟，希望可以做更多放款，並開拓手續費來源，未來同樣會先鎖定申請試辦法人薪轉戶業務，以及證券交割相關的業務。

此外，國票金強調，持續致力永續經營發展，並且積極拓展綠色商機，包括綠能融資業務的發展、綠色票券承銷及綠色債券投資等業務積極投入，發展數位金融業務。

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