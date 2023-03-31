提前發6千引議王道銀行致歉!公開偷跑原因

政府今年全民普發6,000元，「登記入帳」自3月22日起已開跑，預算已在立法院三讀通過，首批4月6日就會入帳。不過，今（31）日傳出，王道銀行已提前入帳，引起民眾擔憂是否為詐騙。王道銀行今聲明指出，本行自行提前半日先以銀行資金墊付，並發放給客戶，未遵守先前財金公司的規範，強調純屬該行個別事件，「造成相關疑惑及困擾，特此致歉」。

全民普發現金「登記入帳」於3月22日登記開跑，4月5日前辦理登記入帳的民眾，首批於4月6日起就可入帳；至於4月6日後登記，則有兩個工作日入帳。「直接入帳」也將於4月6日入帳，偏鄉造冊的民眾，則於4月6日起兩週內至原登記的派出所或分駐所領取。

有網友在臉書指出，6,000元今日竟提前就入帳，且還註明是「全民共享發現金」，而登記銀行是王道銀行，貼文留言處也有其他網友遇到類似狀況。財政部今已證實，經向財金資訊公司了解，確實有登記人數較少的銀行先入帳，也就是「王道銀行」。

王道銀行今日發出澄清稿說明，財金公司提供的交易入帳日，為今年4月6日，依金融體系交易通則，31日下午3點半後的自動化交易記入為4月6日帳款。

王道銀進一步指出，由於該行客戶數較少，為了能使客戶於連假前提早領到現金，歡度連續假期，因此，王道銀自行提前半日先以銀行資金墊付發放給客戶，未遵守先前財金公司的規範，純屬該行個別事件，造成相關疑惑及困擾，特此致歉。

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