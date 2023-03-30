市場波動 留意科技趨勢商機

瑞士信貸AT1債券減記及美國區域銀行發展，消息面將持續牽動市場波動。法人表示，預期市場持續波動，建議逢低布局科技趨勢商機，中長線可穩操勝算。

聯博投信股票投資策略師李長風建議，投資人應更重視成長性與防禦性兼具的投資機會，可留意高品質成長股與醫療保健類股，讓整體投資組合保有韌性，以因應景氣趨緩且升息節奏仍不明確的波動市況挑戰。

富蘭克林證券投顧表示，考量高利率環境對中小型股或財務體質較差的企業衝擊較大，未來仍可能有零星信用事件出現，因此，此時更要精選股票及債券標的，建議可參考美國藍籌股、基礎建設產業和公用事業產業等具有產業韌性的個股，另外可以留意趨勢商機，如AI、數位轉型、生技以及氣候變遷等題材，在震盪中找買點。

安聯投信海外投資首席許家豪指出，今年美國通膨到年底都可能還有3％以上，且若參考過去經驗，聯準會升息到頂後，需要觀察升息對經濟狀況約3到6個月，再研議下一階段的政策方向。

許家豪指出，根據資料顯示，與避險性債券相比，股票、可轉債與非投資等級債1月、2月表現相對出色，成長股更是漲多跌少。

安聯投信認為，考量升息對風險性資產負面影響漸退，建議可兼具收益與成長的多重資產策略為優先布局重點。另美國經濟前景沒有預期的差，風險性資產受升息影響逐步鈍化，及利率有望維持在高檔一段時間之下，可搭配具有創新趨勢科技的成長股。