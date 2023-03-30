美國投資級債券 可長線布局

美國積極升息步伐維持放緩步調，美國聯準會（Fed）升息將考量穩定物價、關注經濟、累計收緊幅度、政策滯後及金融發展等。投信法人指出，此波風險事件驅動下，資金流出非投資級債券，投資級公司債利差擴大，推升美國百大企業債券投資吸引力，安全性資產迎來投資契機，長期投資者可斟酌布局美國投資級債券。

第一金美國100大企業債券基金經理人李艾倫表示，市場已開始預期利率終值、升息放緩，與停止升息能見度提高，但若從1980年至2019年Fed經7次升息到頂，平均大約要六個月的時間首次降息，美歐金融事件下，帶來市場利率政策提前轉向的預期心理，Fed政策仍將考量通膨與經濟動能的變化。美國百大企業仍相對全球企業擁有較強營運體質，包括獲利能力、營運利潤等擁有優異表現，同時俱備更高的收益價值，較全球企業債更具備投資吸引力，現階段變動劇烈的環境中，對策比預測重要。

李艾倫建議，美歐風險事件驅動下，資金流出非投資級債券，投資級公司債利差擴大，推升美國百大企業債券投資吸引力，近期債券市場仍可能出現較大波動，美債殖利率波動區間在3.5％至3.8％間，長期投資者可斟酌布局美國投資級債券。

合庫四年到期美國投資等級企業債券基金經理人楊嘉煒認為，目前信用債券市場基本面仍相對穩健，預期未來六個月信用市場應有不錯的表現，特別看好美國投資等級企業債券的投資機會，因品質佳且投資風險相對低。S&P統計全球投資等級企業發行債券至第三年與第四年的違約率大幅低於非投資等級債券，且美國投資等級企業債券違約率僅有0.79％，較新興市場0.93％低。

野村投信固定收益部主管謝芝朕強調，從數據來看，美國不動產租金在今年第一季迅速回落，預估第二季起，通膨將有機會下跌至5％以下，Fed升息已步入尾聲，預期終端利率應會落在5.5％。根據過去經驗，當Fed停止升息，投資級公司債將明顯上揚，雖然Fed可能還有升息空間，但去年投資級公司債因Fed暴力式升息而大幅下跌，進場時點已浮現。