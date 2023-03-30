金管會出招穩台股 開放外資拿台股借外幣

外資拿台股抵押借外幣放行了！為避免外資要因應基金贖回或調頭寸、以台股作提款機，金管會開放外資得以台灣上市櫃股票作擔保品，向境外金融機構借外幣，用以支應外資的海外投資活動，今年3月30日正式公告上路。

金管會30日公告有關「華僑及外國人投資證券管理辦法」第21條第3款規定之令，即開放外資可拿台股抵押借外幣。

金管會宣布開放架構後，將由證交所與集保公司研議相關配套措施，包含可參與對象、擔保品的指定保管機關、擔保品提交方式、更換擔保品及領回、處分、控管、擔保成數等作業細節及相關操作辦法，方案確定後將與外資溝通，確定後對外公布。

此次開放外資可用台股作擔保品，在境外借外幣，首要前提是想借外幣的外資，及接受台股作擔保品的境外券商或銀行，雙方都必須是台灣合格登記的境外外國機構投資人（FINI）。

其次，以外資持有台股市值的「一定成數」（由證交所研議中），做為提撥擔保品的額度上限，並由提供擔保品的外資所委託的國內保管機構「逐日」控管額度。而擔保品如因違約而處分，應依規定向中央銀行及證券交易所辦理申報。

金管會指出，這項開放措施是今年美僑商會提出的白皮書建議之一，已取得央行同意，未來外資如有從事海外投資活動的資金需求時，可以用台灣上市櫃股票做擔保品獲取資金，不必賣出台股部位，有助增加外資資金運用彈性及持有台股的意願，進而減少以賣出國內股票作為取得資金的來源。

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