純網銀求生存 將來銀行預計年底增資

三家純網銀求生存，將來銀行4月起搶頭香，將推出房貸線上業務試辦，除房貸外，將爭取法人、外匯等業務。將來銀行總經理許柏林表示，為強化資本，今年應會進行增資，後續將申請薪資轉帳戶業務，以及向央行申請開辦外匯業務，另外也將與主管機關溝通，爭取開辦聯貸業務。

因應數位化發展，金管會開放純網銀設立，包括樂天國際銀行、LINE Bank及將來銀行，分別在2020年12月30日、2021年3月24日及2022年1月22日正式開業營運。

截至去年底，整體開戶數累計達179萬2,071戶，將來銀行26萬17戶、LINE Bank達139萬1,481戶、樂天達14萬573戶。

三家純網銀成立至今仍呈現損問，LINE Bank為首家先減資25億、再增資75億元的純網銀。許柏林表示，將來銀行1月淨利差（NIM）已轉正，利息支應可望攤掉獲利成本，為了強化資本，今年底前應該會增資，目前還在規劃中，一般來說都是先減資、再增資。

除了現有業務，三家純網銀持續推出新業務。不過，由於法人戶的線上開戶對保受限，目前只開放到股東三人以下的獨資企業，主要是怕線上無法做到盡職調查（DD），追到最終實質受益人；法人無法線上開戶，因此連薪轉戶、社區管理費代收代付等業務都無法做。

將來銀行策略中心副總吳柏漢指出，今年除了4月開始試辦房貸業務，也積極與金管會溝通，希望今年內可開始試辦，若順利開辦，將成為吸引存款的有效方式。

此外，他也提到，將來銀行也將向央行申請開辦外匯業務，但這部分可能不會太快獲准。其他還包括未來規劃推出信託業務；並向主管機關溝通，爭取參與聯貸業務。

許柏林說，銀行不只是支付，觸角伸向房貸，還會邁向外匯、信託，還是小鯰魚，將會努力成長，期待明年有更多好消息。他強調，普惠金融不希望是留在過去只有「支付」，而是提供更高CP值業務給普羅大眾，定調將來銀行今年是產品發展年。

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