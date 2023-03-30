純網銀首家試辦 將來銀行4月起推房貸業務

純網銀小鯰魚力求生存，今年先衝房貸線上業務試辦。將來銀行30日宣布，自4月起將試辦房貸業務，利率比照市場「地板價」、最低僅2.06％，最長年期30年，初步先以雙北、桃園試辦，後續將向外縣市擴散，預計試辦期間半年，目標10月起正式上路，未來希望房貸占整體業務一半以上。

三家純網銀開業以來仍呈現虧損狀態，為突破瓶頸，三大純網銀取得共識，首波爭取「法人」、「房貸」兩大業務。其中，將來銀行已搶得頭香，率先於4月起開始試辦房貸業務。據悉，其他兩家純網銀目前則尚未決定是否要推房貸業務。

根據金管會統計，至去年底止，將來銀行開戶數達26萬戶、LINE Bank近140萬戶、樂天有14萬戶。據悉，將來銀行至目前已增至30萬戶、LINE Bank也增至145萬戶、樂天近20萬戶。

將來銀行總經理許柏林表示，將來銀行是「土產小鯰魚」，成立以來滿周歲，至今已吸引約30萬人開戶，存款額度達265億元、其中約58億元為定期存款、207億元為活期性存款。

他表示，將來銀行成為首家純網銀開辦房貸業務，這是銀行擴大資產的重要一步，房貸在個金占比約七至八成，是服務客戶重要產品，目前透過將來銀行線上申辦可幾乎全程辦理，僅最後一步抵押權設定受限內政部規定，需由民眾或委任代書，親自前往戶政事務所及地政事務所設定，只有這部分是線下完成；若未來修法，可望比照日韓及歐洲，所有流程將可全面線上完成。

將來銀行策略中心副總吳柏漢指出，首波限量500名「預約制」專案，新購屋或轉貸戶都可適用，4月起開始試辦，從第一件申請進件後，試辦期間將持續半年，後續若金管會核准，最快10月就可正式上路。

根據央行統計，五大行庫2月新承做房貸平均利率落在1.98％，但反應3月央行再升息半碼，各銀行房貸利率足額調整，平均利率將正式突破2％，「築巢優利貸」的軍公教地板價也提升至2.06％。

吳柏漢表示，將來銀行房貸初期先鎖定在雙北、桃園為主，後續才逐步往外擴散，將以自住、轉貸戶為首要對象；利率則比照「築巢優利貸」的2.06％，且強調「App面前人人平等」，可以談到的最低利率一致都是2.06％。他也補充，將來銀行房貸利率為一段式，後續隨央行升降息調整，將反應在利率上。

展望後續目標，許柏林表示，目標第一年房貸業務提升至整體的一半左右，未來朝向銀行業健康比例，預計要提升至六至七成左右。

延伸閱讀

純網銀求生存 將來銀行預計年底增資

經營純網銀燒大錢 將來銀初始資本耗用快

金管會修法鬆綁 純網銀開賣基金有譜

將來銀活儲 利率上看3.505%