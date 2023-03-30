金管會出面管虛擬貨幣交易 將做三件事

台灣交易虛擬資產（或稱虛擬貨幣）將有主管機關了。金管會30日宣布，已奉行政院指定，由金管會擔任虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）的主管機關，未來將做三件事。

一是訂定「管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則」，就VASP有關資訊揭露、商品上下架審查程序、客戶與平台業者資產分離保管、交易之公正與透明度、洗錢防制、客戶（消費者）權益保護、資訊安全、營運系統與冷熱錢包管理及機構查核等面向提出管理架構之指導原則，以利VASP據以遵循。

例如法幣一定要存在銀行帳戶，虛幣一定要放冷錢包。

二是推動VASP相關協會等組織訂定自律規範：上述指導原則訂定後，將洽請VASP業者推動業界自律，由VASP公（協）會依據指導原則訂定自律規範，期以大型業者帶動小型業者，引導業者強化內部控制，提升客戶權益保障。

如區塊鏈大聯盟及台灣金融科技管理協會，目前共25家業者申報防制洗錢，多數交易平台表示未來可能成立公會，朝自律方向強化管理。

三是跨部會合作，即虛擬資產涉跨部會業務，須各部會共同協力合作，以強化國內VASP業者自律成熟度及累積管理經驗，並持續蒐集觀察國際組織及各國主管機關之監理發展方向，以研擬合適之法制規範方向。

金管會呼籲投資人，鑑於虛擬資產價格波動大，投機性高，爰金管會強烈提醒國人買賣虛擬資產務必審慎評估風險。

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