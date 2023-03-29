臺企銀股利創14年低 喊話股民:明年會更好

金融股是許多存股族的必備標的，但去年受到全球升息風潮和地緣政治緊張局勢衝擊，股債雙跌，金融股配息顯得保守；其中，臺企銀（2834）去年獲利創新高，但股利每股僅配0.34元創14年來新低，讓股民相當錯愕。臺企銀今（29）日趁第四季法說會向股民說明，所持債券評價已回升，明年股利會比今年更樂觀。

時報資訊報導，去年股債重創金融業，但臺企銀營收卻反創佳績；合併淨收益年增18.35％至285.29億元；提存錢稅前淨利年增31.26％至144.26億元；配合各項提存年減54％至23.86億元；稅前淨利年增1.08倍至120.39億元；稅後淨利年增98.46％至101.21億元，均創歷史新高；EPS為1.26元。

不過，對照創高營收，臺企銀日前公布的配息政策，股利僅0.34元創14年新低讓股民大失所望。臺企銀副總經理陳紹晃、會計處長賴莉青等高層今日趁法說會向股民說明。綜合媒體報導，陳紹晃表示，去年全球升息和地緣政治衝擊股債市，反映到臺企銀未實現評價損益，儘管已盡力降低損益對配息的影響，但帳列其他權益仍為負數，按規定需提列特別盈餘公積，導致股利縮水。

賴莉青也說明，到去年底臺企銀帳列損失37.7億元，經提列相同數額盈餘公積後，影響盈餘分配每股0.47元，導致股利縮水。

不過，面對今年，臺企銀看法樂觀，陳韶晃表示，到今年2月底，37.7億未實現評價損失已回升10.79億，營運維持成長動能；另外，1月至2月稅後淨利較去年同期其增加9.23億元至23.23億元。

展望明年配息，賴莉青則表示，臺企銀所持債券都是債信情況良好的投資級債券，隨著到期日接近，這部分評價損失將縮小，只要債券評價到年底回升，就能用作盈餘分配到明年配息，明年股利會比今年樂觀。

（旺得富理財網 李澍）

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