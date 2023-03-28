今年56家IPO需設1席女董 明年163家補選

金管會證期局局長張振山28日領軍F4發布「公司治理4.0-上市櫃永續發展行動方案」，其中，「提升上市櫃公司女性董事比例」為重點之一，今年起上市櫃公司要至少委任一位女性董事，否則無法IPO，影響所及達56家預計IPO的公司，另外，2024年起上市櫃公司應依董事屆期完成委任一位女董事，證期局統計，全台有497家未設女董事（占比28％），163家明年需補選女董事。

證期局官員指出，為強化董事多元化，且考量女性董事推動為國際趨勢，將今年起推動IPO公司應至少委任一名女性董事，明年起上市櫃公司應依董事屆期完成委任至少一名女性董事，2025年女性董事未達1/3須於年報揭露原因及採行措施。

證交所總經理簡立忠指出，今年交易所預計有32家會申請IPO，其中6家沒有女董事；櫃買中心總經理李愛玲指出，上櫃申請預估有24家、其中5家沒有一席女董事，由於考量到增加女性董事必須更動公司章程或進行改選補選，對於規劃下半年IPO的公司可能掛牌前要開二次股東會才能定案，因此會採取緩衝的做法，一是上市櫃時承諾任期屆滿期要補選女董事、一是給予緩衝期、明年底前要設置。

證期局官員表示，亞洲公司在性別平等相較歐洲是比較落後，但台灣在亞洲國家中並不算落後，目前有強制設立女性董事的有香港、馬來西亞，韓國則是要求總資產2兆韓元公司，需任一席女性，其他像星、日、菲都沒有強制。

據證期局統計，目前上市櫃公司中，截至今年3月14日為止，董事會中未有女性董事的公司家數共有497家，其中2024年任期屆滿的163家，亦即這些公司2024年股東會，被要求要補選至少要有一席女性董事。

證期局官員指出，台灣上市櫃有28％的公司沒有女性董事，有些公司反應在專業領域中找女董事難找，但董事會多元化是國際趨勢。

對於未達標的公司，簡立忠表示，會輔導並要求限期改善，且公司治理評鑑上就會扣分，2024年前會加強輔導。

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