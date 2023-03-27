市場Q2續震盪 逢低布局優質資產

近期全球市場震盪，金融事件更加繃緊神經，擔心金融風暴重演。投信法人表示，預估銀行倒閉事件演變成系統性風險機率不高，但經濟仍處正反兩面的矛盾情況，第二季股債市仍是波動度偏高的區間整理格局，建議回檔低接優質標的長期布局，股市看好美股、陸股、印度股市，債市看好投資級公司債，並降低投資組合波動度。

野村投信投資長周文森指出，第二季投資策略可以分為長期與短期兩部分，長期的策略是將眼光放遠、保持耐心，當市場短線波動時，逢低布局優質資產，良好的體質不僅能有較好的下檔支撐，當景氣回升、市場多頭時更能吸引資金進駐。至於短期的策略，則應以降低波動度為主，降低風險性資產比重，並採多元化資產配置。

野村投信海外投資部主管呂丹嵐認為，去年全球從負利率環境急速升至高利率環境，面對這樣的轉變，不論企業或投資人都需要時間調適，目前市場仍舊處於調整期，因此，短期股市缺乏向上動能，持續震盪整理機會較高；中期看通膨與經濟走緩，仍需觀察就業市場的表現；長期展望企業逐漸適應高利率環境，且景氣循環常態化後，將帶來不錯的投資機會。建議專注具有長期競爭力的產業與企業。

台新投信分析，聯準會鬆口通膨快速下滑，及一連串銀行危機事件，預期升息終點將至，緊縮已近尾聲，有利市場投資氣氛。基本面經濟大幅下行風險消退，美、歐、陸均上修經濟成長，企業獲利可望在上半年觸底，下半年獲利再拾成長力道，第二季行情不看淡，可利用第一季的震盪整理格局分批布局，以掌握後市的漲升行情。

股市看好股息殖利率高的台股、評價低檔的陸股及防禦性佳的醫療保健股；債券看好體質穩健的Fallen angel債券、優先擔保非投資等級債券。

第一金投信投資長曾志峰強調，升息進入尾聲，有利高評級債券以及高品質現金流的基礎建設等核心資產別，維持穩健收益表現。

曾志峰表示，成長型類股在升息壓力減輕，加上今年AI與創新科技等市場熱度高，衛星資產建議聚焦AI大趨勢主題及台股創新科技與中小型股。