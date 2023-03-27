升息放緩 投資把握3原則

聯準會如市場預期升息1碼，且在會後聲明中，刪除持續升息字眼，並改為預期一些額外緊縮是適合的，替日後政策走向留下靈活調整空間。法人表示，由於今年有望看到聯準會升息頂點，加上市場正面解讀此次會後聲明，布局建議上把握「抓趨勢、好收益、控波動」的三原則。

安聯投信指出，成長股近期走勢明顯利空不跌，且表現甚至優於防禦板塊，主要受惠政策步調趨緩下所帶來的支撐，因為今年有望看到升息頂點，歷經大幅修正的成長股，評價面有望伴隨市場期待產業而回穩，所以趨勢股成為升息尾聲布局上的一大方向。升息加上景氣放緩，本來有利於債券收益率表現，加上環境高利率有望維持在高檔一段時間，隨著債券收益率拉高，投資價值也增加，但考量經濟前景仍在修正，在掌握收益機會之際，仍建議聚焦高評級債券，仍是較佳應對市場波動的策略。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶認為，收益率、風險意識提高，擔心黑天鵝出現，造成投資人青睞債券投資。儘管金融市場仍面臨較大不確定性、高波動可能持續，消費力道可能略為趨緩，但整體發債公司負債比及資產負債表仍佳。

根據統計，過去幾次升息週期的最後一次升息後，到當年年底標普500指數平均漲幅13.1％，正報酬機率83％，做好資產配置，以多重資產鞏固核心，是渡過歷次升息循環的因應之道。

安盛美國非投資等級債券投資組合資深經理Robert Houle強調，根據過去經驗，今年美國非投資等級債出現正報酬機率大幅提高。自1999年以來，美國非投資等級債，從未經歷過連續兩年負報酬，在出現負報酬的年份之後，隔年的平均報酬率為正24.4％。而在負報酬年份之後，隔年出現兩位數報酬的機率高達80％。

且統計美國非投資等級債違約率長期平均值約為3.3％，從過去12個月的表現來看，雖然預期美國非投資等級債違約率或許會高於現行水平，但不會重返市場嚴重混亂時期的高位，同時違約程度遠比過去輕微。