美升息近尾聲 今年債市俏

債券甜蜜點湧現，投信法人認為，今年全球經濟若能軟著陸，整體市場環境將朝好的方向走，加上疫情影響淡化，大陸解封提振等因素，美國升息接近尾聲，可望為債券提供可觀的上漲空間，有機會獲取超額報酬。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊表示，隨時間推移，美國聯準會（Fed）將越來越接近停止升息，雖不意味立即進入降息循環，但利率環境相對於2022年有所改善，並有助於非投資等級債券等風險性資產價格回升。觀察Fed最新聲明，轉為偏向鴿派言論，輔以美國地區銀行危機暫告段落，大幅舒緩信用債券市場的緊張氣氛，且公債殖利率大幅滑落，更有助於科技產業的成長及獲利表現，並提振發行市場的信心，科技債利差具吸引力，未來可望帶動利差進一步收斂。

施羅德歐美債信團隊提醒，若全球經濟硬著陸，甚至不著陸，就顯得相對棘手。在此情境下，全球央行勢必得過度緊縮，才能抑制通膨，但也將同時傷害經濟。但各國央行逐漸接近升息循環尾聲，目前相對較高的債券殖利率，仍提供下檔緩衝與防護空間。包括已開發市場投資等級債券及全球非投資等級債，如今都出現大幅折價的情形，但多數公司的財務體質穩健，足以抵抗當前環境，違約風險低。

此時進場布局，除可鎖定較高收益率，未來價格回升亦有機會賺取資本利得。

施羅德環球收息債券經理人Julien Houdain說，在此時機點投資債市特別且珍貴，根據過往歷史經驗，企業債市未曾連續兩年出現負報酬，下跌隔年大多上漲，因此債市在去年面臨50年來表現最糟的一年後，今年有望迎來債市好年。今年債市布局利用通膨觸頂、升息放緩的絕佳時機點，選擇評價面具吸引力的投資等級公司債進行多元布局，主動追求超額報酬。

投資等級債在去年大幅修正後價值已浮現，目前已發現資金逐步回流債市，債市波動度正逐漸趨緩。

且觀察企業獲利雖有下修，但槓桿比率維持穩定，除非獲利大幅衰退超過預期，否則槓桿比率急遽上升的風險較低。