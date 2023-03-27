政策加持 印度十年大行情可期

今年以來印度股市為全球少數負報酬股市，但近期印股指數站上6萬點大關、形成反彈趨勢，印度基金後市補漲行情看好。隨印度預算案多項利多與「China Plus One」（大陸加一）議題持續延燒，提供印度良好經濟環境，投信法人認為，可望支撐整體印度股市表現。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度新預算案持續專注於經濟財政整合，並且兼顧基本成長。近期歐美股市深受金融體系風險影響而震盪，中長期來看，印度市場與成熟股市相關性較低，適合納入全球資產分散配置的一環，加上具備人口紅利、政策改革轉型、經濟擴張與企業雙位數成長等利多題材加持，印度仍是穩定配置的核心之一。

且「China Plus One」議題發酵，林庭樟指出，越來越多國際大廠將生產供應鏈轉往南亞與東南亞，此舉不僅加快印度製造轉型升級，也助長印度經濟的強勢表現。

根據瀚亞投信與印度當地資產管理公司ICICIPRU提供的印度溫度計指數，2月指標數據為102.5，較前一個月微幅下滑，建議持續維持「股債平衡配置」。

瀚亞投信進一步分析，印股今年以來出現難得修正，短期內處於區間震盪，但從估值回落來看，已吸引全球共同基金進場加碼，預期相對良好的經濟環境及政策將持續支撐整體股市表現，逢修正有利積極進場，單筆加碼搭配定期定額紀律投資，投資人可提前布局印股，預約印度十年大行情。