六大產業放款 終止連三降

國銀對六大核心戰略產業放款終止連三降。據金管會統計至今年1月底，國銀針對六大戰略核心產業放款餘額達6.9兆元，較去年12月底新增1,115.84億元，明顯回溫，但1月國銀放款僅新增427億元，六大產業放款就新增達1,115.84億元，顯見國銀當月放款主力都放在衝刺六大產業。

儘管六大產業放款今年1月新增逾千億元，但仍不敵紓困貸款到期效應，使得整體放款僅增427億元。就金管會公布今年1月國銀整體放款狀況，1月整體放款餘額達36兆6,973億元，較上月僅增加427億元。銀行局指出，若以四大放款用途別來看，1月「企業投資和動產」都減少，但幅度不大，1月單月放款增加470億元、年減92％，主因是去年有紓困貸款，今年紓困政策方案陸續屆期、加上升息讓利率走揚也讓企業還款意願拉高。

為配合國家重點政策及產業發展需要，金管會自去年1月宣布祭出「獎勵本國銀行辦理六大核心戰略產業放款方案」、同年4月上路後，十個月來新增放款8,813億元，不過，從去年10月起放款餘額已連三月呈現下降趨勢，今年1月終於恢復正成長。

六大核心戰略產業包括資訊及數位、資安卓越、台灣精準健康、國防及戰略、綠電及再生能源、民生及戰備產業。銀行業者強調，今年有很大一塊目標仍是放在綠電及再生能源。

以永豐銀來說，自2021年至今連續三年主辦規模百億元以上的綠能聯貸案，旗下太陽能光電融資餘額累計約850億元、市占率為業界第一；中信銀近年也積極投入各項資源於再生能源專案融資領域，包括離岸風電、風電供應鏈、太陽能電廠、熱處理電廠等。北富銀更指出，今年在綠色金融融資，包括永續績效連結授信、綠色授信、以及綠電及再生能源等融資，會有3成的成長幅度。

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