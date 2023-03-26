重回資金懷抱 亞債看俏

亞債後市表現主要觀察大陸經濟的展望，大陸今年貨幣政策工作重點將繼續強調四大特點，包括總量上保持對實體經濟的支持力度、保持物價穩定、利率政策考量點要以國內經濟問題為先，且解封並重新開放邊境，皆進一步刺激融資市場。投信法人分析，將有助大陸及亞洲債券後市表現，看好高品質的亞洲發行人。

台新新興短期非投資等級債券基金經理人張瑋芝表示，目前新興亞洲債券市場供給仍低，資金流出狀況可望緩解，因投資人低配新興市場，資金有機會持續流入新興亞債，同時具備高息收及短存續期間的新興市場短天期高收債長期投資價值浮現。操作上專注短天期、基本面佳、融資需求低且管制風險低的安全標的；產業仍看好石油與天然氣產業，具防禦特性的通訊產業以及評價面具吸引力的消費產業。

安聯投信海外投資首席許家豪指出，目前投資級債企業槓桿比率下降、涵蓋率處在高位，加上信用展望比例來到歷史新高，財務和信用基本面整體來說穩健。在非投資級債部分，已開發市場如美歐非投資級債企業違約率仍處於低檔、優於新興市場，且持續獲得升評，基本面持續轉佳。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊認為，亞洲非投資等級債券自去年11月以來大幅上漲後進入高檔震盪，即便價格指數回升，但相對其100美元票面仍屬低位，加上當前亞高收殖利率與信用利差仍居相對高位、亞洲經濟成長及企業獲利相對穩定，評價面深具優勢。

FH新興企業債ETF經理人許忠成預期，目前新興市場美元投資等級債殖利率約有6％，觀察過去三年及五年期間，新興市場美元投資等級債指數價格波動度皆明顯低於美國投資等級公司債指數，代表其指數價格穩定度高、適合納入做為存債的配置標的。

富蘭克林華美投信強調，今年升息循環可能結束，但市場難免波動，建議先架構好核心資產部位，不妨將固定收益債券和特別股收益產品納入核心部位，中長期持有，不僅可分散股票波動度，也有利增加投資組合的收益率。