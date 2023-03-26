大陸經濟重啟 東協同樂

東協是全球熱門的旅遊目的地，旅遊業也是東協收入的主要來源之一。由於大陸與東協在地理位置上相鄰，大陸經濟穩健更是影響東協經濟增長相當重要的因素，法人表示，在大陸重啟經濟之後，對東協是短期利多。

元大新東協平衡基金研究團隊指出，今年以來受到美元強勢影響，東協股市動能偏弱，但各國表現也不一，大陸重新開放為出口下滑提供支撐並幫助泰國、菲律賓和印尼的產出採購經理人指數持續擴張，但出口改善速度較為緩慢；以內需為導向的菲律賓、印尼的表現相對較好；及受惠於大陸旅客入境議題，越南股市逆勢上漲。

群益東協成長基金經理人高浩偉認為，隨著通膨壓力舒緩，主要國家貨幣緊縮政策料不若去年積極之下，金融市場承受的壓力料不若去年，在東協市場方面，市場預估今年包括菲律賓、印尼、越南、馬來西亞的經濟成長率可望在4％以上，明年度預估又比今年更為強勁，整體經濟環境可望維持穩健態勢，企業獲利成長率也可望有雙位數水準，因此在基本面與獲利面的支持下，仍有利於東協股市表現。

霸菱東協投資團隊強調，東協是一個獨特的投資地區，主要為投資者提供投資東南亞的機會，包括新加坡、印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓及越南等股市。多項利多的人口結構趨勢有望推動經濟增長，長遠而言推動東協地區取得良好表現。

這些主題仍處於初期階段，但鑑於東協地區擁有高度整合的物流網，區域內發展可能會加速；該地區可能會緊跟大陸、韓國及日本等先行者的發展路線。另在經歷一段充滿挑戰的時期後，東協國家終於再度迎來大陸遊客。在疫情爆發前，大陸遊客佔東協遊客總數的11％至30％，這可能會對當地經濟產生很大影響，甚至可能會提振東協國家的經常帳收支。