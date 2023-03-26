市場迎曙光 成長契機股吸睛

美國聯準會（Fed）如市場預期升息1碼（1碼為0.25個百分點），使利率區間來到4.75％至5.00％，且縮表持續進行，以維持控制通膨的強力承諾，第二季將在疫後解封契機及流動性回穩支持下，投資市場將呈現波動向上走勢，因此投資策略上可聚焦線上AI「新科技題材」及線下經濟「解封成長題材」，運用逢低介入或定時定額紀律投資，掌握「成長」契機。

展望今年第二季，日盛上選基金研究團隊表示，預計全球利率將在第二季前見高，通膨的黏滯性與升息壓力，易讓投資人再陷集體焦慮，市場不免遭遇拉回，卻是創造投資契機時刻，可把握買點機會。觀察基本面，全球服務業解封後大舉擴張，進而促使製造業景氣趨穩，全球流動性更在大陸人行與日本央行尚在執行貨幣寬鬆政策下未如預期般緊縮，預計第二季經濟可望偏向「不著陸」。

就技術面而言，美元指數與美債脫鉤、顯見美元指數已先行對升息鈍化，有利股票與公司債等資產表現。具「線上AI」及「線下經濟」題材者，包括台股、台灣多重資產、越股、智能車、科技債等題材將受惠，因此投資人可平均分配布局前述題材基金。

群益投信投資長李宏正分析，從基本面來看，1月OECD領先指標顯示，全球經濟惡化的狀況呈現趨緩的跡象，續處於下滑過程中，再從花旗經濟驚奇指數觀察，各區域經濟數據均優於市場預期。